Toutes les semaines, les jeux gratuits s'enchaînent pour les joueurs PC. L’Epic Games Store poursuit sa distribution de cadeaux, quand Steam y va de ses essais gratuits et parfois même donne des titres à conserver. Au milieu de ce déluge, il y a le cas d’Amazon Prime Gaming. Dans le cadre de l’abonnement classique du cybermarchand, les joueurs peuvent récupérer une vingtaine de jeux tous les mois, ou les offrir s’ils les ont déjà ou s’ils ne les intéressent pas. Les premiers jeux gratuits Prime Gaming de mars 2025 sont maintenant disponibles, et il y a du beau monde.

Quatre jeux offerts avec Prime Gaming

Une nouvelle salve de productions peuvent ainsi être obtenues dès maintenant. Pour mémoire, dans le cadre de leur abonnement (ou celui de leur proche pour ceux qui squattent, on ne juge pas), les joueurs peuvent mettre la main sur des titres divers et variés. Depuis quelque temps, ils sont dispatchés en plusieurs vagues, à raison de quelques-uns par semaine. Ce sont donc actuellement, quatre nouveaux jeux gratuits Prime Gaming qui peuvent être récupérés dès maintenant. On rappelle qu’une fois réclamés, ils sont conservés à vie.

La liste des premiers jeux gratuits de mars 2025

Crime Boss: Rockay City (via l'Epic Games Store) : il n’a pas eu le succès escompté lors de sa sortie, mais c’est le plus récent de cette première vague. Ce jeu multijoueur vous plonge en plein cœur des années 90 à Rockay City. Accompagné des icônes des films d’action de cette décennie comme Chuck Norris et Danny Glover, il vous faudra vous hisser au sommet du monde criminel. Casses, pillages et fusillades seront les maîtres mots de ce jeu gratuit Prime Gaming, jouable en coopération rappelons-le.

(via l'Epic Games Store) : il n’a pas eu le succès escompté lors de sa sortie, mais c’est le plus récent de cette première vague. Ce jeu multijoueur vous plonge en plein cœur des années 90 à Rockay City. Accompagné des icônes des films d’action de cette décennie comme Chuck Norris et Danny Glover, il vous faudra vous hisser au sommet du monde criminel. Casses, pillages et fusillades seront les maîtres mots de ce jeu gratuit Prime Gaming, jouable en coopération rappelons-le. Le Maître du Donjon de Naheulbeuk (via l'Amazon Games App) : adaptation de la fameuse saga MP3 parodique des années 2000, ce second jeu vous invite à protéger votre donjon. Il vous faudra ainsi construire, gérer et défendre votre tour en faisant un repaire redoutable. Un jeu gratuit Prime Gaming correct, mais qui a reçu un accueil assez mitigé.

(via l'Amazon Games App) : adaptation de la fameuse saga MP3 parodique des années 2000, ce second jeu vous invite à protéger votre donjon. Il vous faudra ainsi construire, gérer et défendre votre tour en faisant un repaire redoutable. Un jeu gratuit Prime Gaming correct, mais qui a reçu un accueil assez mitigé. Mafia II Definitive Edition (via GOG) : on passe au titre le plus culte et le plus apprécié de cette première vague de jeux gratuits Prime Gaming de mars 2025. On ne présente plus la seconde partie de la saga adorée qui fera d’ailleurs son retour cette année. Il est encore temps de vous mettre à la page d’ici là.

(via GOG) : on passe au titre le plus culte et le plus apprécié de cette première vague de jeux gratuits Prime Gaming de mars 2025. On ne présente plus la seconde partie de la saga adorée qui fera d’ailleurs son retour cette année. Il est encore temps de vous mettre à la page d’ici là. Saints Row The Third Remastered (via GOG) : l’épisode le plus apprécié de la saga délurée est disponible gratuitement dans sa version remasterisée pour les abonnés Prime Gaming. Cette version inclut des graphismes améliorés et l’intégralité des DLC parus.

Source : Amazon Prime Gaming