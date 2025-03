Le mois de mars s'est avancé et, avec lui, de beaux cadeaux à venir. Les services de jeux à la demande vont une fois de plus vous donner l'opportunité de jouer à paquet de bons jeux. Sur console, vous aurez de quoi faire avec le PS Plus Extra ou le Xbox Game Pass. Sur PC, vous pouvez notamment vous tourner vers Prime Gaming avec son catalogue mais aussi ses jeux gratuits à garder à vie.

Les jeux gratuits Prime Gaming de mars 2025

Vous avez un abonnement à Amazon Prime ? Vous regardez Prime Video ? Alors, vous avez également accès à Prime Gaming. De ce fait, chaque semaine, vous pourrez obtenir des jeux gratuits à ajouter directement à la ludothèque du service ou à des plateformes partenaires, comme Epic Games ou GOG.

Le mois de mars va être une nouvelle fois être bien rempli. De belles licences vous attendent, entre Mafia 2, Saints Row The Third ou encore Wolfenstein the Old Blood. L'action-RPG exigeant Mortal Shell sera aussi de la partie. Si vous êtes plutôt point'n'click, alors vous serez ravi de pouvoir récupérer le tout dernier volet de la saga Syberia, née de l'imaginaire de feu Benoît Sokal. Plusieurs titres indépendants réputés seront aussi de la partie, à l'instar de l'émouvant Endling ou de The Forgotten City, entre aventure et réflexion dans la Rome antique.

7 mars

Crime Boss: Rockay City (via l'Epic Games Store)

(via l'Epic Games Store) Le Maître du Donjon de Naheulbeuk (via l'Amazon Games App)

(via l'Amazon Games App) Mafia II Definitive Edition (via GOG)

(via GOG) Saints Row The Third Remastered (via GOG)

13 mars

Beholder 3 (via l'Amazon Games App)

(via l'Amazon Games App) Dark Deity: Complete Edition (via GOG)

(via GOG) Endling — Extinction is Forever (via l'Amazon Games App)

(via l'Amazon Games App) Syberia The World Before (via GOG)

(via GOG) Wall World (via l'Amazon Games App)

20 mars

Figment 2: Creed Valley (via l'Amazon Games App)

(via l'Amazon Games App) Legacy of Kain: Defiance (via GOG)

(via GOG) Mortal Shell (via l'Epic Games Store)

(via l'Epic Games Store) Mutazione (via GOG)

(via GOG) Wolfenstein The Old Blood (sur Xbox et PC via le Microsoft Store)

27 mars

Deus Ex: Invisible War (via l'Amazon Games App)

(via l'Amazon Games App) Gamedec — Definitive Edition (via GOG)

(via GOG) Let’s Build A Zoo (via l'Epic Games Store)

(via l'Epic Games Store) Session: Skate Sim (via l'Epic Games Store)

(via l'Epic Games Store) The Forgotten City (via l'Amazon Games App)

(via l'Amazon Games App) The Wisbey Mystery (via Legacy Games)

Les nouveaux jeux d'Amazon Luna

En plus des jeux gratuits offerts, Prime Gaming s'accompagne d'un catalogue de jeux à la demande : Amazon Luna. Cette fois encore, Fallout y est mis à l'honneur avec New Vegas et le troisième opus. Pour les amateurs de jeux fun à plusieurs, Overcooked 2 est là. Si votre truc, c'est plutôt la course, alors vous aurez le choix entre Trackmania Starter Access et WRC Generations.

Fallout 3: Game of the Year Editio

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fortnite (y compris Battle Royale, OG, Ballistic, Festival, Rocket Racing, LEGO Fortnite Brick Life et Odyssey)

Overcooked! 2

Spitlings

Strange Horticulture

The Jackbox Party Pack 3

Trackmania Starter Access

WRC Generations Fully Loaded Edition

