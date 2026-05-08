Amazon a dévoilé les 11 jeux gratuits qui seront offerts à tous ses abonnés via Prime Gaming, ainsi que ceux qui rejoindront le catalogue de son service de cloud gaming, Luna.

Le service subit quelques modifications, mais les jeux gratuits Prime Gaming, eux, restent. Depuis plusieurs années maintenant, Amazon s’est taillé une jolie réputation auprès des joueurs à l'affût du moindre bon plan. Dans le cadre d’un abonnement Prime classique, les joueurs abonnés peuvent en effet récupérer une dizaine de jeux gratuits, en plus de profiter de ceux de son service de cloud gaming : Luna. Des productions aux âges et calibres variés, oscillant entre des classiques, des titres rétro comme des jeux AAA ou indépendants récents. Réglé comme une montre, Amazon a dévoilé l’ensemble des jeux gratuits Prime Gaming de mai 2026.

Les jeux gratuits Prime Gaming de mai 2026

La sélection du mois se composera ainsi de 11 jeux gratuits de tous horizons. En tête d’affiche du programme Prime Gaming de mai 2026 : Mafia 2 Definitive Edition, qui sera accompagné de titres bien plus confidentiels. Parmi les plus notables, et surtout les mieux notés des joueurs, on relèvera notamment 60 Minutes to Extinction: Escape Room, un jeu de casse-tête qui dure une heure montre en main. Pour le reste, voici les jeux gratuits Prime Gaming de mai 2026 :

7 mai Mafia II: Definitive Edition ( code GoG) Fruitbus (code GoG)

14 mai Survival: Fountain of Youth (code Amazon Games) 60 Minutes to Extinction: Escape Room (code GoG) Lethal Honor: Order of the Apocalypse (Epic Games Store)

21 mai Space Grunts (code GoG) Palindrome Syndrome: Escape Room ( code GoG) Hot Brass (code GoG)

28 mai Nordic Storm Solitaire (code Legacy Games) Moon Mystery (Epic Games Store) Pro Basketball Manager 2026 (code Amazon Games)



Les jeux Amazon Luna de mai 2026

Comme toujours, en dehors de Prime Gaming, le service de cloud gaming Luna en profite également pour enrichir son catalogue de jeux accessibles en streaming à volonté. Six nouveaux titres rejoignent ainsi la plateforme, et tous sont disponibles dès maintenant. Parmi eux, on retrouve notamment l’excellent, mais largement sous-côté, Marvel's Guardians of the Galaxy qui avait su capturer avec une justesse étonnante l’esprit des comics et des films. Les amateurs d’horreur pourront aussi se tourner vers l’indémodable Alien Isolation, toujours considéré comme l’une des meilleures expériences horrifiques. Voici sans plus attendre tous les jeux Amazon Luna disponibles en parallèle de ceux offerts avec Prime Gaming :

Marvel's Guardians of the Galaxy

Resident Evil 2

Alien Isolation

Middle Earth: Shadow of War

LEGO Star Wars III: The Clone Wars

LEGO Star Wars: The Complete Saga

Source : Amazon