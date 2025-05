Amazon a annoncé l’ensemble des jeux gratuits Prime Gaming de mai 2025 et ceux qui seront disponibles via son service Luna. La force sera clairement avec les abonnés.

Depuis plusieurs années maintenant, Amazon s’est fait une petite renommée auprès des joueurs et joueuses PC amateurs de bons plans. En plus des cadeaux hebdomadaires de l’Epic Games Store et des essais réguliers de Steam, ils peuvent désormais récupérer une vingtaine de jeux gratuits grâce à Prime Gaming, inclus de base dans l’abonnement. Des titres divers et variés, qui oscillent entre le culte et le récent, le AAA et les petites productions indépendantes qui n’attendent que d’être découvertes. Mai oblige, le service frappe fort en offrant plusieurs titres d’une licence dorénavant légendaire, mais pas que. Voici l’ensemble des jeux gratuits Prime Gaming donnés tout au long du mois de mai 2025.

Les jeux gratuits Prime Gaming de mai 2025

Le 4 mai, c’est la journée officielle de de Star Wars et nombreux sont les jeux ou les boutiques qui célèbrent ce jour sacré en grande pompe. L’Epic Games Store prévoit une petite surprise pour les fans, quand l’éditeur va sortir le grand jeu dans Fortnite. Amazon n’y échappe pas et organise aussi ses propres festivités pour Prime Gaming. Le plus croustillant : Star Wars Jedi Fallen Order pourra être récupéré gratuitement via Amazon Luna dès le 4 mai. S’il pourra évidemment être conservé, les joueurs n’auront que 24h pour mettre la main dessus. D’autres productions de la saga seront disponibles tout au long du mois, sur le service de Cloud ou directement PC.Voici sans plus attendre l’ensemble des jeux gratuits Prime Gaming de mai 2025 :

1er mai

STAR WARS™ Galactic Battlegrounds Saga [GOG Code]

LEGO Star Wars™ — The Complete Saga [GOG Code]

Styx: Master of Shadows [GOG Code]

The Invisible Hand [Amazon Games App]

Les jeux gratuits Prime Gaming du 8 mai

Wolfenstein® II: The New Colossus™ Digital Deluxe Edition

Amnesia: Rebirth [Epic Games Store]

Hypnospace Outlaw [GOG Code]

Doors — Paradox [Epic Games Store]

15 mai

Saints Row: Gat out of Hell [GOG Code]

ENDLESS™ Legend Definitive Edition [Amazon Games App]

Golf with Your Friends [GOG Code]

Legacy of Kain: Blood Omen 2 [GOG Code]

Mail Time [GOG Code]

Les jeux gratuits Prime Gaming du 22 mai

FATE [GOG Code]

Thief™ 2: The Metal Age [GOG Code]

Everdream Valley [Amazon Games App]

Chessarama [Epic Games Store]

The Lost Ashford Ring [Legacy Games Code]

29 mai

Samurai Bringer [Amazon Games App]

Trinity Fusion [Amazon Games App]

Masterplan Tycoon [Amazon Games App]

Liberté [Epic Games Store]

Les jeux gratuits Amazon Luna de mai 2025

En plus des jeux gratuits Prime Gaming de mai 2025, l’ensemble des abonnés aura le droit à quelques productions supplémentaires via Amazon Luna, le service de Cloud Gaming. Star Wars Jedi Fallen Order sera donc de la partie, tout comme d’autres bons titres, dont Death Stranding, Fortnite ou même Fallout 3 et News Vegas.

STAR WARS Jedi: Fallen Order™

LEGO® Star Wars™ III — The Clone Wars™

LEGO® Star Wars™ — The Complete Saga

Disney Planes

Death Stranding Director’s Cut

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition

House of Golf 2

RiMS Racing

Haven, Star Wars™ Pinball

Fortnite OG

Fortnite Ballistic

LEGO® Fortnite Brick Life

Fortnite Battle Royale

Fortnite Festival

LEGO® Fortnite Odyssey

Rocket Racing

Fortnite

Trackmania Starter Access

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fallout 3: Game of the Year Edition.

Source : PrimeGaming