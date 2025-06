Tous les jeux gratuits prévus par Prime Gaming pour le mois de juin 2025 sont maintenant disponibles, et il reste encore à découvrir ce que le service réserve à ses abonnés en juillet. Cela implique toutefois qu'il faudra faire de la place aux prochains, et quatre jeux gratuits vont donc bientôt s'en aller. Une petite piqûre de rappel s'impose donc si vous souhaitez les récupérer sans bourse délier tant que c'est encore possible.

Assez différents les uns des autres, trois jeux gratuits encore proposés par Prime Gaming ci-dessous partagent ceci dit un point commun : une date butoir fixée au 3 juillet 2025 avant qu'ils ne disparaissent du service. Le dernier dispose quant à lui d'un temps imparti un peu plus pressant : le 30 juin. Commençons donc d'abord par celui-ci avant de présenter rapidement les autres.

Mafia III Defiitive Edition (GOG)

Même s'il s'agit pour beaucoup du vilain petit canard de la prestigieuse franchise Mafia, le troisième opus, développé par Hnagar 13 et édité par 2K Games a malgré tout eu droit à un joli retour en grâce avec la Definitive Edition sortie en 2020, qui contient le jeu original et ses contenus additionnels, le tout remasterisé avec le même soin que ses grands-frères. Nous y incarnons Lincoln Clay, qui a rejoint la pègre noire après avoir servi au Vietnam, a perdu sa famille et doit en rebâtir une nouvelle sur ses cendres. Ce n'est pas voler que de le récupérer gratuitement sur Prime Gaming via un code GOG avant le 30 juin 2025.

Clouds & Sheep 2 (Amazon Games)

On change radicalement de bergerie pour le prochain jeu gratuit, qui partira quant à lui du service le 3 juillet, avec Clouds & Sheep 2, développé par Handy Games et sorti en 2016. Il s'agit d'un jeu de gestion mignon proposant d'élever des moutons. Plantez de l'herbe, des arbres et taillez la laine de différentes couleurs de vos animaux pour amasser des ressources. Collectez des étoiles de joie, coupez du bois et des pétales de fleurs puis utilisez pour fournir à votre troupeau de la nourriture, des accessoires, des jouets et autres ! Contrôlez les nuages et faites pleuvoir pour que vos moutons ne manquent pas d'eau potable. Si vos moutons sont heureux et satisfaits, ils donneront naissance à des petits agneaux. Accès gratuit à cette ferme colorée sur Prime Gaming via un code Amazon Games.

Golf with your Friends (GOG)

Le second jeu gratuit à quitter le service le 3 juillet est Golf with your Friends, développé par Blacklight Interactive, édité par Team 17 et sorti en 2020. Ce jeu de mini-golf vous propose de jouer sur plusieurs parcours plus ou moins loufoques jusqu'à 12 joueurs en simultané. Un joyeux chaos légèrement différent de celui de Grounded, mais non pas moins amusant, en somme. Depuis sa sortie, le titre s'est également étoffé en nouveaux contenus pour une rejouabilité décuplée. Green encore accessible gratuitement sur Prime Gaming via un code GOG.

Jennifer Wilde: Unlikely Revolutionaries (Epic Games Store)

Dernier jeu gratuit de la liste à partir le 3 juillet, avec un autre gros changement d'ambiance : Jennifer Wilde: Unlikely Revolutionaries. Il est cette fois question d'un jeu d'enquête de type point & click, développé par Outsider Games et sorti en 2022. Nous y incarnons Jennifer Chevalier, une artiste française au début de l'ère du jazz à Paris en 1921. La jeune femme est toutefois constamment accompagnée par le fantôme d'Oscar Wilde, qui la mêle à de macabres enquêtes à travers l'Europe, le tout dans une direction artistique très typée bande dessinée qui rappelle les premiers films en noir & blanc. Enquête fantomatique gratuite sur Prime Gaming via un code Epic Games Store.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.