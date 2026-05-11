Appelé Prime Gaming jusqu'à il y a encore quelques mois, le service qu'on appelle désormais Amazon Luna n'a pas fini de vous faire plaisir. Tous les abonnés à Amazon peuvent récupérer chaque mois une fournée de nouveaux jeux gratuits, qu'ils garderont ensuite à vie. Deux autres viennent de s'ajouter à la liste de mai 2026, on peut vous dire qu'ils valent le détour.

La meilleure version de Mafia 2 offerte avec Amazon Luna

8 ans après The City of Lost Heaven, les équipes de 2K nous replongeaient dans les méandres de la pègre. Avec Mafia 2, le studio nous immergeait cette fois dans la ville fictive d'Ember Bay, entre les années 1940 et 1950, alors que les États-Unis sortent de la Seconde Guerre mondiale. Dans la peau de Vito Scaletta, immigré sicilien, on part à la rencontre de la famille Clemente, prête à nous entraîner avec elle dans des activités illégales qui vont changer le cours de notre vie. Voilà la trame de fond de Mafia 2, jeu d'aventure à la troisième personne culte qui fête cette année ses 15 ans. Prime Gaming vous le donne comme jeu gratuit dans sa Definitive Edition, incluant tous ses DLC. L'offre tient jusqu'au 10 juin 2026.

Fruitbus, un jeu gratuit bien noté sur Prime Gaming

Second jeu gratuit à présent disponible pour les abonnés Prime Gaming, Fruitbus pourrait être votre bonne surprise du mois. Dans un esprit cosy et léger, ce titre indépendant de Krillbite Studio est une aventure culinaire aussi colorée que rafraîchissante. Apprêtez-vous à prendre le volant d'un foodtruck spécialisé dans les fruits pour nourrir une foule d'animaux anthropomorphes et goulus. Dans la même veine que le récent Outbound, il vous implique davantage dans l'expérience puisque vous mettez la main à la pâte pour la conduite, la cueillette, la cuisine et le service. Doté d'une évaluation « très positive » sur Steam, il mérite au moins le coup d'œil (d'autant plus en étant offert).

Qui a droit aux jeux gratuits de Prime Gaming ?

Le service Prime Gaming, ou Amazon Luna aujourd'hui, est accessible à tous les abonnés Amazon Prime. Non seulement il vous donne accès à un catalogue de jeux à la demande, mais il vous permet aussi d'obtenir des jeux gratuits à garder à vie. Ceux-ci vous sont offerts soit directement sur la plateforme, soit en partenariat avec des stores externes. Par exemple, Mafia 2 et Fruitbus sont distribués via un code cadeau à utiliser sur GOG. Il vous suffit d'un compte gratuit pour les obtenir et les garder ensuite à vie, à condition de les récupérer d'ici au 10 juin. De même pour King of Retail, dont on rappel qu'il est offert jusqu'au 13 mai prochain. Faites vite.