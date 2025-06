La semaine dernière, Prime Gaming annonçait officiellement la liste des jeux gratuits à venir dans son catalogue pour le mois de juin 2025. Pour inaugurer la chose, les abonnés aux services d'Amazon ont pour rappel eu droit au très bon Mordheim: City of the Damned et à The Abandoned Planet. Arrive donc en cette fin de semaine la deuxième fournée de jeux gratuits du service, mais avec en parallèle l'ajout de deux titres issus de licences ultra cultes.

Deux nouveaux jeux gratuits via la formule classique de Prime Gaming

Commençons d'abord par l'arrivage des deux nouveaux jeux gratuits via la formule « classique » de Prime Gaming, à savoir la récupération des titres en question via un code à rentrer sur l'une ou l'autre des plateformes partenaires. Il s'agit en l'occurrence de deux petits jeux indépendants, qui pourraient toutefois attirer votre attention.

Death Squarred (via GOG)

Le premier nouveau jeu gratuit proposé par Prime Gaming dans le cadre des nouveaux arrivages de son catalogue en juin 2025 est Death Squarred, un jeu de réflexion pour 1, 2 ou 4 joueurs développé et édité par SMG Studio et sorti en 2017. Le studio lui-même vous conseille d'y jouer avec des amis avec qui vous n'avez pas peur de vous embrouiller, car il mettra vos compétences de coordination à rude épreuve avec des puzzles à base de cubes retors. Vous avez jusqu'au 16 juillet 2025 pour le récupérer, via un code GOG.

Station to Station (Application Amazon Games)

Le second jeu gratuit de la seconde vague d'arrivages sur Prime Gaming en ce mois de juin 2025 est Station to Station, un autre jeu indépendant qui devrait plaire aux passionnés de trains, développé par Galaxy Grove, édité par Plug In Digital et sorti en 2023. Le twist de ce titre, c'est qu'il s'agit en effet d'un jeu qui se veut minimaliste, avec une direction artistique tout en cubes et en voxel, qui vous donne libre cours à votre créativité. Embarquement gratuit jusqu'au 13 août 2025 via un code sur l'application Amazon Games.

Et deux énormes jeux gratuits surprise sur Prime Gaming via Amazon Luna

Place ensuite aux deux nouveaux jeux gratuits surprises tout fraîchement proposés par Prime Gaming, puisqu'il est cette fois question de deux titres disponibles en passant par Amazon Luna, la formule Cloud Gaming du géant américain. Si vous êtes abonnés à ses services, vont avez également automatiquement accès à celui-ci, en tout cas dans sa formule standard. Et, si vous n'y avez jamais touché, vous serez peut-être tenté de le faire, car deux gros poids lourds y sont désormais disponibles.

Il est en effet question de EA Sports FC 25 et Need For Speed Unbound, soit deux très gros titres issus de licences cultissimes d'Electronic Arts. Ils rejoignent donc d'autres jeux de l'éditeur américain déjà dispo sur Amazon Luna en passant par Prime Gaming, dont la licence Star Wars Jedi, ou encore Dead Space. Pour les récupérer, il faudra toutefois se rendre sur le site officiel d'Amazon Luna.

Sources : Prime Gaming ; Amazon Luna