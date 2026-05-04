Afin de conclure le mois d’avril comme il se doit, Prime Gaming vous offre trois nouveaux jeux gratuits à conserver à vie, et ils ont été très bien notés par les joueurs.

Vous connaissez désormais la chanson : tandis qu’un nouveau mois débute tranquillement, les différentes plateformes et autres services d’abonnement vont enfin pouvoir dévoiler ce qui attendra les joueurs au cours des prochaines semaines. En particulier en ce qui concerne les jeux gratuits. Du PS Plus au Xbox Game Pass, en passant par Prime Gaming, nul doute que de nombreuses surprises nous attendent tout au long du mois de mai. Mais avant cela, la plateforme d’Amazon vous invite tout de même à récupérer les derniers jeux gratuits d’avril 2026.

Prime Gaming vous offre trois nouveaux jeux gratuits

Et leurs noms ne vous parleront peut-être pas forcément, mais une chose est sûre : au vu des retours des joueurs à leur sujet, vous avez tout intérêt à les récupérer. Car comme d’habitude avec Prime Gaming, cela représente une belle occasion d’élargir ses horizons vidéoludiques sans débourser le moindre sou, en sachant que vous pouvez alors conserver à vie toutes ces petites pépites passées sous les radars. Mais trêve de bavardage, et place plutôt à la présentation des jeux gratuits du moment pour les abonnés Amazon Prime.

KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT (Epic Games Store)

On commence avec KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT, un jeu de plateforme en 2D hilarant disponible depuis mars 2024. Développé par Kamotachi, ce titre vous place dans la peau d’un chat doté d’un corps de bodybuilder, qui se retrouve à affronter une vaste armée d’extraterrestres ayant envahi la Terre. Une expérience complètement délurée, donc, qui rend hommage aux animés japonais des années 90 et dont l’humour singulier en fait l’un des immanquables de l’offre de Prime Gaming cette semaine.

Fantasy General (GOG)

On continue avec Fantasy General, qui parlera de son côté davantage aux amateurs de jeu de stratégie et de simulation. Développé par Strategic Simulations et sorti en mars 1996, ce troisième opus de la franchise General délaisse la Seconde Guerre Mondiale au profit d’un monde fantastique peuplé de héros, d’épées, de magie et de monstres. L’objectif : vaincre les généraux du Seigneur de l’Ombre sur cinq continents, et mener son armée à la victoire dans de vastes combats stratégiques au tour par tour.

Pinball Spire (GOG)

On termine enfin l’offre Prime Gaming du moment avec Pinball Spire, un dernier jeu qui rappellera sans doute de beaux souvenirs à la jeunesse des années 90. Développé par Apparition Games et disponible depuis octobre 2024, ce titre nous plonge en effet dans une nouvelle version du Pinball, ici décrite comme un « flipper-vania unique » à la croisée des genres. Car en mêlant plateforme, puzzles et exploration, Pinball Spire se dote d’une approche assurément singulière et inédite.

Voilà pour les jeux du moment sur Prime Gaming. Comme d’habitude, pour les récupérer, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre sur la page d’Amazon Luna et de suivre les instructions indiquées pour réclamer votre dû. Notez que vous devrez toutefois disposer d’un compte sur l’Epic Games Store pour récupérer KinnikuNeko: SUPER MUSCLE CAT, disponible jusqu’au 1er juin prochain, et sur GOG dans le cas des deux autres. En sachant que Fantasy General est disponible jusqu’au 30 mai, et Pinball Spire jusqu’au 3 juin.

Source : Prime Gaming