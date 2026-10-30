Comme chaque semaine, Amazon étend son offre en proposant de nouveaux jeux gratuits Prime Gaming. Si le fer de lance de son service dédié au jeu vidéo est désormais Amazon Luna, qui permet de jouer à des titres récents grâce au cloud gaming et désormais depuis Prime Video, le géant américain n’oublie pas pour autant les jeux gratuits à conserver. Ce sont donc deux nouveaux jeux gratuits Prime Gaming qui peuvent être récupérés dès à présent, et ils sont tous deux très sympathiques dans leur genre respectif.

Kiborg, un jeu cyberpunk gratuit avec Prime Gaming

Avec un score de 4,5/5 sur Steam, on peut dire sans mal que KIBORG a fait sensation dans le genre des beat’em all. Sortie en 2025, cette production indépendante prend place dans un univers de science-fiction poisseux où les implants cybernétiques sont aussi précieux que les litres de sang versés. Condamné à 1 300 ans de prison pour des crimes qu’il n’a pas commis, notre protagoniste n’a d’autre choix que de survivre à un jeu télévisé meurtrier pour espérer s'en sortir. Et cela passe par des combats nerveux mêlant corps à corps, armes à feu et compétences spéciales, le tout mâtiné de mécaniques de roguelike. Chaque tentative devient alors le terrain de nouvelles expérimentations pour débloquer des améliorations corporelles et renouveler son style de combat. Un jeu gratuit Prime Gaming vivement recommandé.

Bande-annonce en anglais

Trash Goblin, un excellent jeu cosy

Changement d’ambiance avec le second jeu gratuit Prime Gaming pour une ambiance détente et cosy. Trash Goblin est une expérience cosy taillée pour ceux qui ont été fascinés par la scène de Toy Story où Al retape Woody. Le but de ce jeu gratuit Prime Gaming est en effet de récupérer de vieilles babioles en piteux état pour ensuite les nettoyer et les rafistoler soigneusement, pour ensuite les revendre à une galerie de clients excentriques. Parfait pour se détendre.

Envie de récupérer ces deux jeux gratuits Prime Gaming, ou l’un d’entre eux ? La manipulation est très simple, mais demandera malgré tout quelques étapes. Les codes doivent en effet être rentrés sur les plateformes partenaires (GOG, Epic Games Store etc.). Voici comment faire :

Allez sur Prime Gaming et connectez-vous à votre compte avec un abonnement Prime actif.

Allez dans la section « Récupérer des Jeux ».

Cliquez sur le ou les jeux que vous souhaitez récupérer.

Vous pouvez également cliquer sur les boutons dans l’article pour accéder directement aux jeux qui vous intéressent.

Cliquez ensuite sur « Obtenir le jeu »

Vous aurez alors un message « Opération réussie » avec des instructions différentes, vous demandant soit de lier votre compte Amazon à celui de la plateforme partenaire (Epic Games, GOG), soit avec un code à rentrer directement.

Source : Amazon