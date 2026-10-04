Comme chaque semaine, Prime Gaming va bientôt faire un petit nettoyage de ses jeux gratuits avec ici deux pépites à garder avant leur départ du service.

Alors que Prime Gaming à récemment distribué les derniers jeux gratuits de son programme de septembre 2026 et en attendant de connaître le programme d'octobre 2026, ce sont donc quatre titres offerts qui vont en effet bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants : Just Die Already et War Hospital. Un petit récapitulatif s'impose donc si d'aventure vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Deux jeux gratuits encore disponible sur Prime Gaming jusqu'au 7 octobre 2026

Ce weekend, ce sont donc deux jeux gratuits qui vont bientôt quitter le service Prime Gaming, et ce plus précisément le 7 octobre 2026 :

Just Die Already (Epic Games Store) : un jeu bac à sable par le créateur de Goat Simulator où l'on joue des personnes âgées ;

(Epic Games Store) : un jeu bac à sable par le créateur de Goat Simulator où l'on joue des personnes âgées ; War Hospital (Epic Games Store) : un jeu de gestion d'un hôpital durant la Première Guerre Mondiale.

Comment récupérer les jeux gratuits Amazon Luna ?

Rien de plus simple. Il vous suffit en effet :

D’avoir un abonnement actif à Amazon Prime ;

; Puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming ).

). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.).

Pensez cependant à ne pas attendre trop longtemps, ces offres sont disponibles pour une durée limitée, comme tel est justement le cas avec celle qui nous intéresse ici.

Just Die Already, un énorme défouloir à récupérer gratuitement sur Prime Gaming

On commence dans l'ordre alphabétique par le jeu gratuit encore disponible sur Prime Gaming qui est clairement le plus divertissant du lot : Just Die Already, développé par DoubleMoose Games, édité par Curve Digital Limited et sorti en 2021. Il s'agit donc d'unn bac-à-sable totalement barré où l'on joue des personnes âgées qui n'ont pour seul objectif que de semer le chaos. Vous devez en effet faire à peu de chose près tout ce qui est inacceptable et politiquement incorrecte, comme les retraités de Groland, en somme. Chaos générationnel offert gratuitement via un code Epic Games Store.

War Hospital, un jeu de gestion historique encore gratuit via le service d'Amazon

Changement radical d'ambiance avec le second jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming : War Hospital, développé par Brave Lamb Studio, édité par Nacon et sorti en 2024. Comme son nom l'indique, ce jeu de gestion narratif vous place ainsi à la tête d’un hôpital de campagne au cœur de la Première Guerre Mondiale. Il faudra alors constamment prendre les décisions nécessaires pour assurer la survie des soldats et soutenir le front dans ce qui représente le dernier bastion d’humanité. Ouverture de l'aire médicale d'urgence gratuite via un code Epic Games Store.

Source : Prime Gaming