Les abonnés Prime Gaming ont encore une belle sélection de jeux gratuits à découvrir ce mois-ci. Huit titres sont offerts, allant de la gestion à l’action en passant par l’aventure narrative et la science-fiction. Comme d’habitude, une fois réclamés, ces jeux restent dans votre bibliothèque à vie. Attention, ces offres sont limitées dans le temps. Certains jeux ne seront disponibles que jusqu’au 25 février, d’autres jusqu’au 28 février 2025. Voici la liste complète et ce qu’il faut savoir sur chaque titre.

Plein de jeux gratuits à récupérer vite sur Prime Gaming

Le premier jeu Prime Gaming et non des moindres est Jurassic World Evolution. Ce jeu de gestion vous met aux commandes de votre propre parc à dinosaures. Inspiré de la célèbre franchise, il vous demande de créer, gérer et développer un parc sécurisé tout en faisant face aux défis que posent ces créatures préhistoriques.

Pour les amateurs d’exploration spatiale, Elite Dangerous propose une immersion totale dans une galaxie ouverte et évolutive. Pilotez votre propre vaisseau, partez à la découverte de systèmes stellaires et choisissez votre voie : commerce, exploration, piraterie ou combat.

Disponibles jusqu’au 25 février 2025

Jurassic World Evolution

Elite Dangerous

Disponibles jusqu’au 26 février 2025

The Town of Light

Deus Ex: Game of the Year Edition

Zombie Army 4: Dead War

Star Stuff

Spitlings

Disponible jusqu’au 28 février 2025

The Collage Atlas

On retrouve aussi sur Prime Gaming un certain Town of Light, un jeu narratif poignant qui plonge les joueurs dans un asile psychiatrique abandonné. Vous incarnez Renée, une jeune femme cherchant à comprendre son passé troublant. On a aussi le droit à Deus Ex: Game of the Year Edition. Le classique cyberpunk RPG qui a marqué l’histoire du jeu vidéo. Vous incarnez JC Denton, un agent amélioré technologiquement, dans une intrigue mêlant conspiration, transhumanisme et liberté de choix.

On retrouve aussi Zombie Army 4: Dead War qui est un FPS coopératif où il faut survivre à une invasion de nazis zombies, avec des combats intenses et un mode en ligne idéal pour jouer entre amis. Pour une ambiance plus paisible, Prime Gaming propose Star Stuff, un jeu d’aventure indépendant au style minimaliste et poétique, parfait pour les amateurs de narration immersive et d’énigmes bien pensées. Dans un registre plus dynamique, Spitlings, également disponible sur Prime Gaming, est un jeu d’arcade rapide et exigeant, jouable en solo ou en multijoueur, où réflexes et précision sont essentiels. Enfin, avant le 28 février 2025, il est possible de récupérer The Collage Atlas, une expérience contemplative et artistique où chaque décor est dessiné à la main, offrant un univers propice à l’exploration et à la détente. Vous pouvez tout récupérer sur ce lien.

Source : Prime Gaming