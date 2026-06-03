Voici tous les jeux gratuits de juin 2026 à venir sur Prime Gaming et Amazon Luna, avec une fois encore plusieurs licences cultes pour ponctuer le mois.

Un peu plus en avance que d'habitude, Prime Gaming a donc officiellement annoncé le programme des jeux gratuits que les abonnés du service désormais rebaptisé Amazon Luna pourront récupérer dans les prochaines semaines. Celui-ci s'inscrit peu ou prou dans la lignée du programme du mois précédent, avec des genres et licences relativement proches. Voyons tout cela plus en détail.

Les jeux gratuits Prime Gaming de mars 2026

En tant qu'abonné Amazon Prime, vous pourrez donc profiter de jeux gratuits sans aucune condition en vous rendant sur la page d'Amazon Luna, là où vous trouviez vos jeux Prime Gaming. Amazon propose une sélection de jeux à enregistrer sur vos plateformes de jeux favorites comme GOG, l'Epic Games Store ou encore Steam et la plateforme d'Amazon directement. Ce mois-ci, de gros jeux rejoignent le catalogue, comme Tomb Raider IV-VI Remastered, Mafia III Definitive Edition, XCOM Chimera Squad, Terraforming Mars ou encore Lost Eidelons: Veil of the Witch. Voici la liste complète des jeux gratuits à récupérer au fil de ce mois de juin 2026 sur Prime Gaming :

Disponibles dès maintenant Mafia III Definitive Edition (GOG) Tomb Raider IV-VI Remastered (Epic Games Store) XCOM Chimera Squad (GOG)

11 juin G.I. Joe: Wrath of Cobra (Epic Games Store) Paradise Killer (GOG) Sin Slayers: Reign of the 8th (GOG) Tested on Humans: Escape Room (GOG)

18 juin Between Time: Escape Room (GOG) Sugardew Island (GOG) Space Grunts 2 (GOG) Wargame Construction Set III: Age of Rifles 1846-1905 (GOG)

juin

25 juin Lost Eidolons: Veil of the Witch (Amazon Games App) Please Touch the Artwork (Legacy Games) Space Grunts: Chrono Shard (Epic Games Store) Terraforming Mars (Amazon Games App)



© Amazon

Les jeux gratuits supplémentaires d'Amazon Luna de mars 2026

En plus des jeux gratuits téléchargeables à la Prime Gaming, les abonnés aux services d'Amazon Prime peuvent également profiter d'une sélection de jeux jouables via le dispositif cloud d'Amazon Luna. Comme chaque mois, de nouveaux jeux rejoignent le catalogue avec là encore du plutôt joli monde. On retrouvera par exemple Hollow Knight Voidheart Edition, Mega Man 11 ou encore ULTRAKILL. Voici la liste complète des nouveaux jeux disponibles via Amazon Luna, en plus des jeux à récupérer traditionnellement via Prime Gaming :

Disponibles dès maintenant : Hollow Knight Voidheart Edition Mega Man 11 ULTRAKILL

5 juin Masters of the Universe: Legends Unite



© Amazon

Source : Amazon Games Studios