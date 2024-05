Peu importe la plateforme, tous les joueurs ont le droit à leurs jeux « gratuits » mensuels. Les offres d’abonnement se sont décuplées au fil des années, et toutes y vont de leurs petites productions données ou jouables gratuitement. Le Xbox Game Pass renouvelle sans cesse son catalogue avec de grosses cartouches comme Call of Duty Black Ops 6 à sa sortie. Le PS Plus propose un trio mensuel, quand Steam et GOG permettent parfois de récupérer leurs petits cadeaux. Amazon y va également de ses jeux gratuits mensuels Prime Gaming et ceux offerts en juin 2024 viennent d’être dévoilés. Après une salve placée sous le signe de Fallout, retour à la normale.

Les jeux gratuits Amazon Prime Gaming de juin 2024

Vous connaissez la musique à force. Le géant américain propose une poignée de jeux gratuits à récupérer et à garder à vie dans le cadre de son offre Prime Gaming, incluse d’office dans son abonnement classique. Finis les Fallout pour surfer sur le succès de la série, cette sélection de juin 2024 est plus classique. Une licence forte, des jeux indépendants, des petits classiques remis au goût du jour, il y en a pour tous les goûts. Les hostilités débuteront donc le 6 juin avec Star Wars Battlefront 2 (l'original) et le sympathique Weird West. Voici le programme de Prime Gaming en juin 2024 :

6 juin

STAR WARS™ Battlefront II (Classic, 2005)[GOG ]

Weird West Definitive Edition [Epic Game Store]

Genesis Noir [Amazon Games App]

13 juin

Everdream Valley [Amazon Games App]

Mythforce [Epic Game Store]

Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread [GOG]

Projection: First Light [Amazon Games App]

Les jeux gratuits d'Amazon Prime Gaming de juin 2024 seront donc semble-t-il déployés sur seulement deux semaines. A moins que le géant américain ne nous réserve quelques surprises ? Réponse dans quelques jours, mais il avait un petit cadeau pour finir le mois en beauté. Dès demain, The Lullaby of Life sera récupérable gratuitement pour tous les abonnés. Dans ce jeu, finaliste en tant que meilleur jeu LATAM au Gamescom LATAM Festival 2024, vous explorez des environnements colorés tout en créant des sons harmonieux.

Les jeux offerts avec Prime Gaming en juin 2024 ©Amazon

Les jeux Amazon Luna via l'abonnement Prime Gaming

Comme d’habitude, les abonnés pourront également profiter d’une nouvelle sélection de jeux pour Amazon Luna. Pour mémoire, le service de cloud gaming, également inclus sur Fire TV, permet de jouer gratuitement à une poignée de productions. Dès maintenant, les joueurs peuvent donc découvrir les titres suivants :