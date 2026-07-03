Les abonnés à Amazon Prime peuvent toujours profiter de jeux gratuits de Prime Gaming via Amazon Luna. Le service de jeux à la demande du géant américain ne désemplit pas et garnit régulièrement son catalogue de nouveautés. Le mois de juillet 2026 s'annonce d'ailleurs, une nouvelle fois, plutôt chargé et propose plus d'une dizaine de jeux gratuits, tous très bien notés et suffisamment différents pour satisfaire tous les goûts.

Comme Steam ou encore l'Epic Games Store, Amazon Luna propose aussi régulièrement sa propre liste de jeux gratuits. Anciennement connu sous le nom de Prime Gaming, ces derniers peuvent être récupérés directement depuis la plateforme d'Amazon. Un code est alors fourni et peut ensuite être utilisé dans différents magasins en ligne ou plateformes de jeux en ligne, comme l'application Amazon ou encore l'Epic Games Store et GOG.

Tous les jeux gratuits Prime Gaming de juillet 2026

Au menu de ces Prime Gaming de juillet 2026, Amazon Luna propose beaucoup de jeux indépendants, tous très bien notés pour la plupart. Les fans de Fire Emblem pourront retrouver l'un de ses cousins extrêmement bien noté : Symphony of War, proposé par Dancing Dragon Games. Un RPG tactique dont les combats se déroulent au tour par tour sur un terrain en forme de grille. Vous incarnez une jeune recrue qui tentera de mettre fin à une guerre qui n'en finit plus. Un jeu qui rend clairement hommage à la licence Fire Emblem et a réussi à conquérir les fans du genre.

Les amateurs d'horreur seront eux aussi servis avec ces Prime Gaming, puisqu'Amazon Luna va leur offrir le très bon In Sound Mind, lui aussi hyper bien noté. Un jeu immersif en vue subjective qui nous pousse à explorer des environnements étranges, presque vivants, en affrontant vos propres hallucinations. Le jeu profite également de l'excellente bande-son de The Living Tombstone. Parmi les autres sorties notables, on peut retrouver le puzzle game Escape Academy, l'intriguant Framed Collection, ou encore le jeu de stratégie SF Lonestar.

Déjà disponibles CyClones [GOG] LoneStar [Epic Games Store] Symphony of War: The Nephilim Saga [Epic Games Store]



9 juillet 2026 Still There [GOG] Regular Factory: Escape Room [GOG]



16 juillet 2026 Poly Vita [Legacy Games] Framed Collection [GOG ] Escape Academy [Epic Games Store]



23 juillet 2026 In Sound Mind [Amazon Games App] Mystic Academy: Escape Room [GOG]



30 juillet 2026 Zoria: Age of Shattering [GOG ] Weakless [GOG]



Source : Amazon