Un nouveau mois débute, ce qui veut dire que le line-up des services de jeux à la demande se dévoilent. Nous avons déjà pu découvrir les titres offerts via le PS Plus. De même, le Xbox Game Pass fait le plein pour ses abonnés. Mais les joueuses et joueurs purement PC ne sont pas en reste grâce aux jeux gratuits accessibles via l'abonnement Prime Gaming. Des licences de renom vous attendent déjà !

Quels sont les jeux gratuits de Prime Gaming en juillet 2025 ?

Juillet va être une nouvelle occasion de vous faire de belles découvertes grâce à Prime Gaming. De fait, le service d'Amazon vous offre tout un tas de jeux gratuits tout au long du mois. D'ailleurs, une grosse fournée est d'ores et déjà disponible via la campagne Prime Day. Dans le lot, vous retrouverez des licences cultes comme Saint Row et Tomb Raider, mais aussi une pépite comme Toem.

Le reste du mois de juillet sera plus modeste, mais de jolies choses vous attendent tout de même sur Prime Gaming. Les amateurs de stratégie pourront s'en donner à cœur joie avec Endless Space 2. Plutôt du genre aventureux ? Dans ce cas, Heroes of Loot sera là pour vous. Et si vous préférez les aventures narratives, Venba pourrait bien vous émouvoir.

Disponibles : Dungeon of the Endless Definitive Edition (Application Amazon Games) Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft (code GOG) Saints Row 2 (code GOG) TOEM (code GOG) Saints Row IV: Re-Elected (code GOG) Star Wars: Rebellion (code GOG) Boxes: Lost Fragments (code Epic Games Store) Paquerette Down the Bunburrows (code Epic Games Store)

17 juillet : Endless Space 2 Definitive Edition (Application Amazon Games) Besiege (Application Amazon Games)

24 juillet : Venba (code GOG) Love Finding Wild Friends Collector’s Edition (code Legacy Games)

31 juillet : Heroes of Loot (code GOG)



Les prochaines semaines vont vous permettre de récupérer tous ces jeux cadeaux grâce à Prime Gaming. Certains rejoindront directement votre bibliothèque Amazon. Pour les autres (GOG, Epic Games et Legacy Games), il vous faudra uniquement un compte, gratuit lui aussi, pour chacun. Ensuite, les titres vous seront accessibles à vie dans les différentes ludothèques.

© Amazon.