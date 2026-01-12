Comme chaque mois, Prime Gaming (ou Amaon Luna aujourd'hui) va proposer à un intervalle hebdomadaire quatre vagues de jeux gratuits tout au long de janvier 2026. En attendant les prochains arrivages, deux nouveaux titres à récupérer et garder sont d'ores et déjà disponibles, dont un issu d'une licence prestigieuse du PC, malgré un dernier épisode récent qui a grandement déçu ses fidèles adeptes. Voyons cela de plus près.

Première vague de jeux gratuits de janvier 2026 sur Prime Gaming

De genres très différents, les deux jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent ici ne disposent par ailleurs pas de la même date butoir avant qu'ils quittent le service. Voici donc une rapide présentation rapide de chacun d'entre eux par ordre de priorité.

Reflections of Life: Dark Architect - Collector's Edition (Amazon Games)

Commençons donc par le premier nouveau jeu gratuit de Prime Gaming qui va partir le plus vite, et qui représente un genre habitué de figurer parmi les nouveautés du service depuis un moment : Reflections of Life: Dark Architect - Collector's Edition, développé par GrandMA Studios, édité par Big Fish Games et sorti en 2016. Il s'agit en effet d'un jeu d'aventure d'objets cachés en point and click. Tout au long du jeu, les joueurs sont chargés dans la peau de Grace de trouver une liste d'objets cachés dans une scène particulière et de terminer occasionnellement divers mini-jeux / puzzles. Cette édition collector comprend par ailleurs un niveau supplémentaire et d'autres bonus pour compléter l'expérience. Vous pouvez donc le récupérer gratuitement sur Prime Gaming via un code Amazon Games jusqu'au 9 mars 2026.

Sid Meier's Civilization VI (GOG)

Pour le second nouveau jeu gratuit du moment, Prime Gaming avec un titre proprement titanesque : Sid Meier's Civilization VI, développé par Firaxis Games, édité par 2K Games et sorti en 2016. Il s'agit donc du sixième épisode de l'une des licences les plus réputées en matière de 4X au tour par tour. Mêlant gestion de ville et géopolitique, cet épisode vous invite à prendre la direction d'un peuple dont vous devez gérer l'implantation, puis l'expansion, pour l'épanouissement des vôtres. Tandis que le récemment sorti Civilization VII a grandement déçu son public, il est donc possible de se consoler gratuitement avec le précédent qui, malgré ses dix ans, continue d'être l'un des meilleurs de sa catégorie. Lancez votre Civilization et gardez-la à vie gratuitement sur Prime Gaming via un code GOG jusqu'au 6 avril 2026.

Comment récupérer les jeux gratuits Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.