Prime Gaming a déployé sa dernière vague de jeux gratuits de septembre 2026 avec trois nouveaux titres, dont de belles pépites à ne pas rater s'ils vous intéressent.

Comme chaque mois, Prime Gaming (ou Amazon Luna désormais) propose à un intervalle hebdomadaire plusieurs vagues de jeux gratuits. Pour septembre 2026, c'était donc 12 titres offerts qui ont jalonné le mois chaque semaine. En attendant de connaître le programme du service d'abonnement pour octobre 2026, trois nouveaux titres sont à récupérer et garder dès maintenant : High on Life, Hue et The Da Vinci Cryptex. Voyons cela de plus près.

Trois jeux gratuits à récupérer pour la dernière vague de jeux offerts par Prime Gaming en septembre 2026

Dernier arrivage de jeux gratuits au fil de septembre 2026 sur Prime Gaming, celui qui nous intéresse ici de la part du service d'Amazon met donc à disposition de ses abonnés les trois titres offerts suivants :

High on Life : FPS SF déjanté dans une ambiance très typée Rick & Morty

: FPS SF déjanté dans une ambiance très typée Rick & Morty Hue : jeu de plateforme poétique très porté sur la couleur

: jeu de plateforme poétique très porté sur la couleur The Da Vinci Cryptex : jeu d'évasion et de réflexion autour des inventions de Léonard De Vinci

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

La marche à suivre est très simple, quoique fatalement limitée dans le temps, comme la plupart des offres similaires :

Rrendez vous sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming ).

). Connectez-vous à votre compte Amazon Prime.

Allez dans la section des jeux de Luna.

Cliquez sur le ou les titres qui vous intéressent.

Cliquez ensuite sur « Récupérer ».

Selon le type de code associé (Epic Games Store, GOG ou encore Legacy Games), soit il rejoindra directement la plateforme concernée, soit Luna procèdera à un renvoi vers ladite plateforme pour valider l'acquisition du jeu gratuit.

Le FPS déjanté High on Life offert gratuitement par Amazon Luna

On commence par le plus gros morceau des derniers arrivages de jeux chez gratuits chez Prime Gaming avec High on Life, développé et édité par Squanch Games et sorti en 2022. On y incarne un humain relativement lambda qui devient un héros intergalactique malgré lui alors que l'humanité est menacée par un cartel extraterrestre qui entend l'exploiter comme une drogue. Un FPS totalement déjanté dans un univers très fortement inspiré par le co-créateur de Rick & Morty, avec des flingues qui parlent et énormément de personnalité, à récupérer donc gratuitement grâce à un code Epic Games Store.

Hue, un platformer très coloré gratuit sur Prime Gaming

Place au second jeu gratuit tout fraîchement offert par Prime Gaming avec une autre belle pépite intitulée Hue, développé par Fiddlesticks Games, édité par Curve Games et sorti en 2016. Contrairement au précédent à l'humour parfois un peu gras, ce titre est un voyage tout ce qu’il y a de poétique, qui vous invite à transformer un monde gris, terne et dangereux à l’aide de la couleur grâce à une roue de teintes. Son challenge, sa durée de vie, sa musique et son ambiance visuelle sont autant d’atouts qui ont charmé les joueurs. Un titre inventif pour son époque qu'il convient de récupérer gratuitement de nouveau grâce à un code Epic Games Store.

L'énigmatique The Da Vinci Cryptex à récupérer gratuitement via Amazon Luna

On termine enfin la présentation des derniers jeux mis gratuitement à la disposition des abonnés à Prime Gaming avec The Da Vinci Cryptex, développé et édité par XSGames et sorti en 2023. Ce titre d'évasion 3D point and click va mettre votre esprit à l'épreuve en vous proposant de résoudre des casse-têtes mécaniques inspirés des inventions du légendaire inventeur Léonard De Vinci. Manipulez des mécanismes tactiles, cherchez des indices cachés et élucidez des mystères historiques dans ce titre offert gratuitement via un code Legacy Games.

Source : Amazon Luna/Prime Gaming