Tandis que Prime Gaming va la semaine prochaine déployer son dernier lot de jeux gratuits d'octobre 2025, qui a vu sortir notamment l'excellent XCOM 2 et le solide jeu d'horreur Tormented Souls, un tel arrivage implique fatalement que d'autres jeux gratuits présents depuis un moment doivent partir pour leur laisser la place. En l'occurrence, il est question de trois très bons titres qui vont partir prochainement.

Trois très bons jeux gratuits à récupérer rapidement sur Prime Gaming

De genres très différents, les trois jeux gratuits Prime Gaming qui nous intéressent partagent ceci dit un point commun : une date butoir fixée au 29 octobre 2025 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux par ordre alphabétique.

Heroes of Loot (GOG)

Commençons en douceur avec le premier jeu gratuit qui va quitter Prime Gaming ce 29 octobre 2025 avec Heroes of Loot, développé par Orangepixel, édité par HandyGames et sorti en 2015. Il se présente comme un jeu d’aventure à base de donjons fortement inspiré des jeux Gauntlet classiques des années 80. Vous devrez alors affronter des hordes de fantômes, de crânes, de cyclopes et d'autres créatures aussi magiques que mystiques. À vous de survivre en faisant appel à vos réflexes, en améliorant vos armes et en obtenant toujours plus de butin et d'améliorations pour vous progresser toujours plus profondément dans le donjon généré de manière procédurale et devient de plus en plus dangereux au fil de la progression. Une pluie de loot gratuit à récupérer rapidement via un code GOG.

Mystical Riddles: Ghostly Park - Complete Edition (Legacy Games)

Changement radical de style avec le second jeu Prime Gaming qui quittera la service ce 29 octobre 2025 avec l'édition complète de Mystical Riddles: Ghostly Park, développé par Domini Games, édité par Legacy Games et sorti en 2024. Comme souvent avec cet éditeur, il s'agit d'un titre qui repose grandement sur son scénario et un système d'énigme. Son nom risque d'ailleurs de parler à certain puisqu'il est issu de la saga des Mystical Riddles. Plongez dans un jeu à l'aura surnaturelle, pour élucider le mystère autour d'un parc d'attractions abandonné. Dans la peau d'Allison, à vous de mener l'enquête pour découvrir ce qui est arrivé à sa sœur disparue. Profitez en outre de contenus additionnels, dont un chapitre bonus, avec cette version complète du jeu gratuit à récupérer sans tarder via Legacy Games.

Pixel Cafe (Application Amazon Games)

Retour sur un jeu tout en pixel pour le troisième et dernier jeu gratuit Prime Gaming à partir ce 29 octobre 2025, mais celui-ci plutôt connu et particulièrement bien noté par la communauté, avec Pixel Cafe, développé par Baltoro Games, édité par Plug In Digital et sorti en 2023. Comme son nom l'indique, ce titre vous place à la tête d'établissements de type bars ou cafés. Une bonne partie du gameplay consiste à les gérer, à préparer des boissons et des plats et servir des clients. L'autre versant de l'expérience est bien plus narrative, prenant un véritable aspect de visual novel pour explorer un parcours sur trois générations, par le prisme des liens familiaux et d'une quête d'identité. Café servi gratuitement via un code sur l'application Amazon Games.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.