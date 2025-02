Les jours ont beau défiler à une vitesse folle, les semaines se ressemblent considérablement pour les joueurs PC avides de bons plans. Pendant que certains se ruent sur les dernières nouveautés, d’autres attendent gentiment que les plateformes ou éditeurs leur offrent des jeux gratuits à l’instar de l’Epic Games Store, ou des périodes d’essai pour les occuper le temps d’un weekend comme le fait si bien Steam. Amazon et son offre Prime Gaming font maintenant partie de la liste, le géant du e-commerce proposant lui aussi de récupérer sans frais supplémentaires une dizaine de productions de divers horizons. Des jeux gratuits qui sont conservés à vie, à condition de les réclamer dans les temps. Justement, deux d’entre eux vont prochainement quitter le service.

Dernière chance pour ces jeux gratuits Prime Gaming

Vous avez l’habitude maintenant, vous avez le droit à votre piqûre de rappel hebdomadaire. Si Amazon laisse amplement le temps à ses abonnés de mettre la main sur les divers titres offerts, ils ne sont pas éternels pour autant. Si ce n’était déjà pas assez clair, une fois que vous réclamez les titres en question, vous les conservez aussi longtemps que les plateformes auxquelles ils sont associés perdurent. Vous avez donc jusqu’au 12 février 2025 pour récupérer les deux jeux gratuits Prime Gaming.

Hero's Hour

On commence avec un titre pas mal en son genre. Hero’s Hour est un jeu de stratégie en tour par tour dans un univers fantastique. Vous y prenez les commandes d’armées, devez gérer des villes et en assurer la prospérité, tout en faisant évoluer vos héros qui ont tous des sorts et compétences uniques, et que vous pouvez personnaliser à l’envie. En gros, pensez à Heroes of Might and Magic, mais en plus accessible et avec des batailles plus rapides. Un jeu gratuit Prime Gaming sympathique pour quiconque aime le genre.

ReDrawn The Painted Tower - CE

Les réguliers ne le savent que trop bien, Amazon a un penchant pour les point’n click. Naturellement il en fallait un parmi les deux jeux gratuits Prime Gaming qui allaient redevenir payants. Comme le laisse présager son nom, ReDrawn The Painted Tower vous plonge dans un univers entièrement dessiné à la main où vous devez enquêter sur une mystérieuse tour pour en percer les secrets. L’édition collector remastérisée comprend quelques bonus sympathiques comme la possibilité de refaire les mini-jeux à l’envie, de nouveaux collectibles, un guide stratégique et même l’OST et des fonds d’écran.

Source : Prime Gaming