Amazon et le jeu vidéo, c'est une histoire compliquée. Malgré l'acquisition des droits d'édition de Tomb Raider, le géant américain peine encore à s'imposer durablement dans l'industrie. Ses tentatives successives ont souvent tourné court, à l'image de New World, qui baissera le rideau en début d'année prochaine, King of Meat, qui sera débranché en avril, ou encore d'autres projets rapidement abandonnés. Il n'y a finalement que l'offre Prime Gaming qui semble avoir trouvé écho auprès des joueurs. Pour mémoire, dans le cadre d'un abonnement Amazon classique, les abonnés peuvent récupérer une dizaine de nouveaux jeux gratuits tous les mois. Et si le géant du e-commerce laisse le temps à chacun de les récupérer, et donc de les conserver à vie, l'offre n'est pas éternelle. C'est donc l'heure de votre piqûre de rappel hebdomadaire. Voici les deux prochains jeux gratuits Prime Gaming qui redeviendront payants dans quelques jours.

Harold Halibut gratuit avec Prime Gaming

Dans la grande tradition des curiosités indépendantes Harold Halibut semble tout droit sorti d'un studio d'animation artisanal que d'un jeu vidéo. Entièrement façonné en stop-motion, ce jeu gratuit Prime Gaming sort du lot grâce son identité visuelle marquée, où chaque décor et personnage est fait à la main. Mais derrière cette esthétique forte se cache surtout une aventure narrative rétrofuturiste contemplative et une expérience intimiste où l'on suit donc Harold, un assistant coincé dans un vaisseau englouti sous les eaux, condamné à dériver depuis des décennies. Et si cela n'a pas suffit à vous convaincre, peut-être que ses évaluations des joueurs (4,5/5 sur Steam) et de la critique vous convaincront. On vous recommande en tout cas vivement de mettre la main dessus. Le jeu est gratuit sur Prime Gaming jusqu'au 25 mars 2026.

Bande-annonce en anglais

Ambition: A Minuet in Power

Le second jeu gratuit Prime Gaming qui s'apprête à tirer sa révérence a lui aussi une jolie note de 4,5/5 sur Steam. Ambition: A Minuet in Power est une curiosité élégante qui parlera sans doute à ceux qui aiment les jeux de la cour de Bridgerton. A mi-chemin entre le visual novel romantique et le simulateur social, le titre nous emmène dans le Paris de 1789, à la veille de la Révolution. On y incarne une jeune femme livrée à elle-même et bien décidée à monter socialement dans le cercle mondain. Malgré une certaine répétitivité rapportée par les joueurs, ce jeu gratuit Prime Gaming s'adresse avant tout à celles et ceux qui aiment les récits à embranchements, les drames et les faux semblants. Ambition: A Minuet in Power peut être récupéré gratuitement sur Prime Gaming jusqu’au 25 mars 2026.

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Source : Amazon Prime Gaming