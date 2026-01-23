Dès qu’il est question de faire des économies ou de jouer gratuitement, les joueurs PC ont de quoi se vanter face à leur camarades. Sur PlayStation ou Nintendo, les occasions d’élargir sa ludothèque sans mettre la main au portefeuille sont plutôt rares. Même son de cloche sur Xbox, bien que le Game Pass permet de découvrir quelques titres chaque weekend. Puis il y a le PC, qui joue dans une autre cour. Entre les jeux offerts chaque semaine sur l’Epic Games Store, les essais gratuits presque systématiques en fin de semaine du côté de Steam, quelques cadeaux éparses de GOG… l’avantage est incontestablement du côté des joueurs PC. Amazon n’est pas en reste avec son offre Prime Gaming. Cette dernière permet de récupérer chaque semaine de nouveaux jeux gratuits à conserver. Voici donc sans plus attendre une présentation des titres proposés cette semaine.

Deux nouveaux jeux gratuits Prime Gaming à garder

La distribution de cadeaux se poursuit du côté d’Amazon. Chaque semaine, le géant du e-commerce propose en effet à l’ensemble de ses abonnés de récupérer une sélection de jeux gratuits Prime Gaming. Contrairement à l’Epic Games Store, pas besoin de courir pour les réclamer. La firme de Jeff Bezos laisse a minima un mois pour les récupérer. Deux nouvelles productions viennent ainsi se greffer à l’offre de janvier 2026. Entre pépite indépendante à la direction artistique singulière et classique d’une légende du jeu de rôle, voici les nouveaux jeux gratuits Prime Gaming.

Harold Halibut

Difficile de résister à la bouille d’Harold Halibut. Ce jeu narratif en stop-motion, entièrement conçu à la main, plonge le joueur à bord d’un vaisseau dérivant depuis plus de 250 ans à la recherche d’une planète habitable. Entre rencontres avec des personnages tous plus loufoques et attachants les uns que les autres, écriture soignée et direction artistique singulière, ce jeu gratuit Prime Gaming a vite séduit les amateurs du genre. Cette aventure rétrofuturiste pleine d’humour cumule déjà plus de 1000 avis très positifs sur Steam.

D&D Stronghold Kingdom Simulator

C’est récurrent avec Prime Gaming. Un classique peut également être récupéré avec votre abonnement. D&D Stronghold Kingdom Simulator est un simulateur de royaume au parfum résolument rétro qui met le joueur dans la peau d’un futur empereur chargé de développer sa forteresse et de la défendre face aux royaumes voisins. Loyauté, chaos ou neutralité, le choix de l’approche reviendra au joueur pour favoriser les victoires militaires ou le moral du peuple, par exemple.

