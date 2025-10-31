En attendant de savoir ce que prépare Prime Gaming en terme de catalogue de jeux gratuits pour novembre 2025, le service d'Amazon clôture octobre 2025 en beauté avec aujourd'hui trois nouveaux titres offerts rentrant particulièrement bien dans le thème pour accompagner les festivités d'Halloween. Après Hellslave, True Fear: Forsaken Souls Part 2, Lost & Found Agency et Fallout 3 Game of the Year Edition la semaine dernière, voici donc une petite piqûre de rappel des derniers arrivants du mois.

Les trois nouveaux jeux gratuits du 30 octobre 2025 sur Prime Gaming, juste à temps pour Halloween

Bien qu'ils portent tous des atomes crochus évidents avec l'ambiance horrifique propre à Halloween, les trois nouveaux jeux gratuits disponibles aujourd'hui sur Prime Gaming proposent néanmoins des expériences et des genres assez différents. Il convient donc de les présenter chacun plus en détail.

Halloween Stories: Horror Movie Collector's Edition (Amazon Games App)

On commence d'ailleurs directement par le premier jeu gratuit de ce 30 octobre 2025 sur Prime Gaming par un titre rentrant complètement dans le thème d'Halloween : Halloween Stories - Horror Movie Collector's Edition, développé par Elephant Games, édité par Big Fish Games et sorti en 2021. Il s'agit d'un jeu d'aventure et de réflexion par objets cachés, un genre spécifique de jeu d'aventure narratif en point and click. Au fil de la progression, les joueurs doivent trouver une liste d'objets dissimulés dans un décor et, occasionnellement, résoudre divers mini-jeux et énigmes. En sa qualité de Collector's Edition, cette version contient de nombreux contenus additionnels pour une expérience complète à essayer gratuitement à ses risques et périls via Prime Gaming grâce à un code Amazon Games App.

Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest (Amazon Games App)

Le second jeu gratuit qui rejoint Prime Gaming ce 30 octobre 2025 n'a pas à rougir du premier, puisqu'il est question de Werewolf: The Apocalypse — Heart of the Forest, développé et édité par Different Tales et sorti en 2020. Ce jeu qui s'inscrit dans l'emblématique licence World of Darkness (comme le récemment sorti Vampire The Masquerade Bloodlines 2) vous plonge donc au cœur d'une étendue sauvage primitive dans l'Europe centrale moderne. Vous incarnez Maia, qui se rend en Pologne dans l'espoir de découvrir ses racines familiales. En cherchant des informations sur son ascendance, elle révélera les sombres secrets de sa famille et les vérités cachées de la dernière étendue sauvage d'Europe centrale et voir comment la nature entre en conflit avec la technologie et l'avidité. Transformation en loup-garou gratuite grâce à Prime Gaming via un code Amazon Games App.

You Will Die Here Tonight (GOG)

Dernier ajout gratuit de ce 30 octobre 2025 sur Prime Gaming, et pas des moindres, avec le sobrement nommé You Will Die Here Tonight, développé et édité par Spiral Bound Interactive et sorti en 2023. Si vous ne jurez que par les vieux jeux Resident Evil, ce titre délicieusement rétro en vue du-dessus est clairement fait pour vous, puisqu'il reprend quasiment trait pour trait le cadre et l'ambiance du premier Resident Evil, mais avec un mélange entre vue du dessus pour l'exploration et des phases de combat angoissantes à la première personne. Cure de nostalgie horrifique gratuite grâce à Prime Gaming via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez toutefois à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

