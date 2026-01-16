Les abonnés Amazon peuvent à nouveau profiter des jeux gratuits accessibles via le service Luna, anciennement connu sous le nom Prime Gaming. Une aubaine pour les joueuses et joueurs.

Amazon Luna, ou Prime Gaming pour celles et ceux qui étaient là avant le récent changement de nom, vous fait chaque semaine des cadeaux. Un peu comme l'Epic Games Store, cette offre accessible à tous les abonnés Amazon permet d'ajouter à votre backlog PC une poignée de jeux gratuits. Cette fois, ils sont au nombre de trois et vous promettent de belles parties à venir.

Trois jeux gratuits à ne pas manquer grâce à Amazon Prime Gaming

Certains abonnés Amazon l'ignorent, mais ils ont accès à tout un catalogue de jeux à la demande via Amazon Luna, anciennement Prime Gaming. Plus encore, ce service vous offre chaque jeudi soir plusieurs jeux gratuits que vous pourrez garder à vie sur PC.

Ce système de cadeaux est rendu possible grâce aux partenariats établis entre Prime Gaming et d'autres boutiques de jeux PC. Cette semaine, vous aurez par exemple besoin d'un compte gratuit GOG pour obtenir les trois titres offerts. Chacun sera ajouté automatiquement à votre ludothèque via un code.

Brigador Up-Armored Deluxe est gratuit grâce à Prime Gaming

Montez à bord de 56 véhicules différents dans un univers cyberpunk dystopique en train de se disloquer avec Brigador Up-Armored Deluxe. Ce jeu d'action tactique en vue isométrique vous permet de détruire l'environnement urbains, un chaos indispensable pour remplir vos différentes missions. Mais attention, la défaite pourra vous couter cher en raison de la dimension roguelite de ce titre signé Stellar Jockeys. Il est à récupérer gratuitement sur PC avec Prime Gaming et GOG.

Gunslugs Rogue Tactics offert avec votre abonnement Amazon

Rien ne se ressemble dans Gunslugs Rogue Tactics, un shooter qui mêle à la fois infiltration et stratégie en temps réel à travers de niveaux procéduraux. Avec son style rétro irrésistible, il vous plonge dans des missions commando ponctuées d'humour et de références aux films d'action les plus iconiques des années 1980. À vous seulement d'adapter votre tactique : foncer dans le tas et tout faire péter ou y aller de manière furtive pour éliminer vos ennemis à l'abris des regards. Faites votre choix en récupérant ce nouveau jeu gratuit de Prime Gaming.

DeathKeep, un jeu rétro offert avec Prime Gaming

Tant qu'on fait vibrer la corde nostalgique, finissons cette sélection avec DeathKeep. Ancré dans l'univers de Donjons & Dragons, cet action-RPG de 1995 s'offre une nouvelle jeunesse sur GOG. Envolez-vous pour une expérience rétro à souhait en visitant des donjons en 3D peuplés de monstres et remplis de pièges de toutes sortes. Votre mission : retrouver les trois orbes qui vous permettront d'anéantir le puissant nécromancien qui menace votre monde. L'aventure vous attend parmi les jeux gratuits du 15 janvier sur Prime Gaming, alias Amazon Luna.

© Strategic Simulations / Lion Entertainment.