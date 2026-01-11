En attendant la suite du programme des jeux gratuits que proposera Prime Gaming en janvier 2026, pas moins de neuf jeux gratuits vont en effet bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Un petit récapitulatif s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Neuf jeux gratuits dont une grosse collection de classiques va bientôt quitter Prime Gaming

De genres très différents, les neuf jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent ici partagent toutefois un point commun : une date butoir fixée au 14 janvier 2026 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux par ordre alphabétique.

Dark City: Kyiv - Collector's Edition (Amazon Games)

Premier jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming, Dark City: Kyiv, développé par Friendly Fox, édité par Big Fish Games et sorti en 2023, s’adresse aux amateurs d’aventures point and click et de mystères paranormaux. Vous y incarnez un détective réputé appelé à enquêter sur une fraude liée au spiritisme dans un Kiev sombre et rempli de secrets. Rapidement, l’enquête prend une tournure bien plus inquiétante, entre phénomènes étranges, habitants aux intentions floues et forces surnaturelles qui semblent vouloir effacer certaines traces du passé. La Collector’s Edition inclut des objets cachés, des puzzles et du contenu supplémentaire qui enrichit l’expérience. Ouverture de l'enquête gratuitement jusqu'au 14 janvier 2026 via Amazon Games.

Forgotten Realms: The Archives - Collection Two (GOG)

Place ensuite à une énorme collection qui va bientôt quitter Prime Gaming, et qui propose en réalité rien de moins que sept jeux en un : Forgotten Realms: The Archives - Collection Two, développé par Strategic Simulations, édité par SNEG et sorti en... 1988. Cette compilation inclut sept jeux légendaires tirés de la tentaculaire licence Donjons & Dragons, ainsi qu’un outil pour créer ses propres scénarios. À conseiller cependant aux amoureux de RPG à l’ancienne compte tenu de leur grand âge, qui avoisine bientôt les 40 ans. Jet d'initiative nostalgique gratuit à faire avant le 14 janvier 2026 en passant par GOG.

Fort Solis (GOG)

On termine donc le tour d'horizon des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec un changement radical d'ambiance et de genre avec Fort Solis, développé par Fallen Leaf, édité par Plug In Digital et sorti en 2023. Ce titre indépendant propose une aventure narrative intense sur Mars. On y incarne Jack, un ingénieur qui répond à un signal d’alarme provenant d’une base minière isolée. Une tempête approche, la nuit tombe, et personne ne répond. Dès son arrivée, le mystère s’épaissit, plongeant le joueur dans une atmosphère oppressante. L’expérience est avant tout cinématographique avec un casting prestigieux incluant Roger Clark et Troy Baker. Le tout tourne sous Unreal Engine 5, avec des visuels bluffants. Osez rejoindre le Fort Solis gratuitement avant le 14 janvier 2026 via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.