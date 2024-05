Les jeux « offerts » pour la sélection Prime Gaming de mai 2024 n'est pas encore complète, mais les abonnés ont déjà pu télécharger Fallout 3: Game of the Year Edition, LEGO Star Wars III: The Clone Wars, Tomb Raider: GOTY ou même Electrician Simulator pour faire des travaux d'électricité sans causer de dégâts dans un logement voire sur sa propre personne. L'ultime titre du mois sera bientôt disponible, mais pour l'instant, voici les deux nouveaux jeux qui ont déjà rejoint le service d'Amazon.

Deux jeux additionnels dispo sur Prime Gaming dès maintenant

Amazon Prime est un service payant à 6,99€ par mois ou 69,99€ à l'année qui donne accès à la livraison gratuite sur le site d'e-commerce, à des réductions exclusives pour vos achats, à Music Prime, à Prime Video pour les films et séries, ou encore à Prime Gaming pour télécharger des jeux chaque mois, un peu à la manière de ce que font les plateformes PS Plus et Xbox Game Pass. Comme les modèles cités, Amazon Prime Gaming ajoute de façon mensuelle des titres qui peuvent être téléchargés par les abonnés, et régulièrement pour ne pas dire tout le temps, il y a également des contenus gratuits pour des licences en vogue. Après de gros noms tels que Tomb Raider ou Fallout, place à de plus petites productions.

100 portes Évasion de l'école [Legacy Games Code)

100 portes : Évasion de l'école est disponible dès maintenant pour les abonnés Prime Gaming. Il s'agit d'un jeu d'aventure d'objets cachés qui met en scène une écolière : Mia. L'objectif n'est pas d'aider la jeune fille à avoir de meilleures notes, mais plutôt à lui faire faire l'école buissonnière, en évoluant dans des décors typiques d'un établissement scolaire comme la salle de gym, la cafétéria ou encore la classe d'histoire. Il y a 140 portes à ouvrir pour espérer pouvoir s'enfuir, mais trouver les objets adéquats ne sera pas utile tant que vous n'aurez pas compris comment résoudre les énigmes du jeu. 100 portes : Évasion de l'école est disponible jusqu'au 19 juin 2024 sur Prime Gaming.

The Forgotten City [Amazon Games App]

Dans les jeux gratuits Prime Gaming inédits, on a aussi The Forgotten City. Un jeu d'aventure qui alterne entre exploration, combats et déduction. Mais bien qu'il y ait des affrontements, ce n'est pas le meilleur moyen d'aborder cette expérience. « Ce n'est qu'en interrogeant une communauté de personnages hauts en couleur, en exploitant intelligemment la boucle temporelle et en faisant des choix moraux difficiles que vous pourrez espérer résoudre ce mystère épique » peut-on lire sur la fiche Steam du jeu. Qui dit choix, dit conséquences et dit plusieurs dénouements à cette histoire. C'est jouable dès maintenant sur PC pour les abonnés Amazon Prime Gaming, et c'est excellent d'après les nombreux retours positifs des joueuses et joueurs.