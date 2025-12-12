L’heure est aux festivités pour l’industrie du jeu vidéo. Enfin, surtout pour Sandfall Interactive, qui n'a laissé que des miettes à tous les autres nommés des Game Awards 2025 avec Clair Obscur Expedition 33. Le public, lui, rattrape progressivement les grandes annonces de la soirée, suivies des plus petites qui leur parleront davantage. Parmi elles, le premier jeu gratuit de l'Epic Games Store de Noël, révélé pendant l’événement, Hogwarts Legacy. Difficile de faire mieux le RPG en monde ouvert magique d’Harry Potter, mais Prime Gaming propose malgré tout aux abonnés Amazon de récupérer deux nouveaux jeux gratuits, enfin plutôt huit grâce à une compilation.

Forgotten Realms The Archive gratuit avec Prime Gaming

On commence avec des classiques, toujours aussi appréciés aujourd’hui. Forgotten Realms: The Archives - Collection Two regroupe des titres cultes qui ont marqué l’histoire du jeu de rôle sur PC et ont permis à de nombreux joueurs de découvrir les Royaumes Oubliés. Cette compilation inclut sept jeux légendaires, ainsi qu’un outil pour créer ses propres scénarios. En tout, ce sont donc sept jeux gratuits qu’Amazon Prime Gaming vous propose de récupérer. À conseiller aux amoureux de RPG à l’ancienne et fans de Donjons et Dragons. Une fois réclamé avec Prime Gaming, le code devra ensuite être entré sur GOG.

Bande-annonce en anglais.

Christmas Adventure Candy Storm

Si vous suivez scrupuleusement la distribution de jeux gratuits Prime Gaming, vous savez probablement que la plateforme ADORE offrir des jeux d'objets cachés et d’enquêtes. Il y en a donc un nouveau à récupérer : Christmas Adventure Candy Storm. Ce titre coloré et festif se concentre avant tout sur des énigmes qui vous aideront à sauver Noël en rétablissant l'équilibre de la magie, perturbée par une tempête de bonbons. Vous incarnez un elfe qui doit résoudre une série de puzzles pour récupérer les bonbons volés par une mystérieuse force maléfique. Un jeu gratuit Prime Gaming sympathique, qui parlera surtout à ceux qui sont sensibles à ce type de proposition. Notez qu'il s'agit d'un code Legacy Games, et qu'il faudra le rentrer sur cette plateforme pour activer et conserver votre cadeau.

Si la sélection de la semaine ne vous convient pas, on rappelle que les titres suivants sont gratuits avec Prime Gaming, tandis que le service Luna permet de jouer à plusieurs gros jeux gratuitement :

Forgotten Realms: The Archives - Collection One (GOG)

GYLT (Amazon Games App)

LEGO 2K Drive (Epic Games Store)

Source : PrimeGaming