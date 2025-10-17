Le service d'Amazon le plus prisé des joueuses et joueurs, Prime Gaming, fait de la place cette semaine dans ses offres pour trois nouveaux jeux gratuits à récupérer sans attendre.

Un trio gagnant. Hier soir, le bal des jeux gratuits à repris sur plusieurs boutiques. Bien sûr, les PCistes auront sauté sur les cadeaux de l'Epic Games Store. Mais il ne faudrait pas non plus oublier que Prime Gaming, le fameux service d'Amazon, en a aussi dans le ventre. Ce sont trois titres qui vous attendent. Récupérez-les dans les temps pour les garder à vie.

Prime Gaming a trois jeux gratuits rien que pour vous

Tous les abonnes à Amazon profitent certes de la SVOD avec Prime Video, mais les gamers aussi ont leur service inclus. Prime Gaming offre chaque semaine de nouveaux jeux gratuits que vous gardez à vie qui plus est. Le plus souvent, ils sont à récupérer via une boutique partenaire. Pour cette fois, c'est avec GOG que ça se passe.

Ainsi, le store de CD Projekt vous permet d'ajouter trois jeux gratuits Prime Gaming, à la seule condition d'avoir un compte gratuit dessus. Évidemment, la sélection s'inscrit parfaitement dans l'air du temps avec des jeux gratuits de “saison” : Empty Shell, Fallout New Vegas et True Fear.

© Amazon.

Empty Shell, un roguelite tendu offert juste avant Halloween

Non, vous ne regarderez pas une vieille VHS abandonnée. Mais, c'est un peu tout comme avec Empty Shell. Le studio CC Arts a conçu son titre pour vous plonger dans une ambiance oppressante dans un décor sombre au milieu d'un complexe industriel secret. Prime Gaming pense déjà à Halloween avec ce jeu gratuit qui vous mettra tout de suite en condition.

Entre roguelite et survival horror, Empty Shell captive par son mystère. Vous incarnez un citoyen japonais envoyé pour une mission de récupération sans plus de détail. Vous avancez lentement dans ce décor sordide où vous attendent des combats bien pêchus. Une belle découverte à faire parmi les nouveaux jeux gratuits Prime Gaming.

Fallout New Vegas, le jeu gratuit culte de Prime Gaming

Prime Gaming vous offre un véritable classique cette semaine. Fallout New Vegas, l'opus de 2010 développé par Obsidian, est un incontournable de la saga post-apocalyptique. L'histoire se déroule quatre ans environ après les événements du 3e opus principal. En plein désert, apprêtez-vous à faire des rencontres explosives alors que les factions se battent pour contrôler les oasis de la région.

Soucieux de vous proposer une expérience complète, le géant vous fait en plus cadeau de l'édition Ultimate de Fallout New Vegas. Celle-ci inclut les différents DLC, prolongeant ainsi le scénario de plusieurs aventures qui valent le détour, que ce soit par leur intrigue que les nouveaux lieux et ennemis à découvrir. Récupérez dès maintenant ce jeu gratuit Prime Gaming culte.

True Fear Forsaken Souls Part 1, un jeu gratuit Prime Gaming qui va vous faire trembler

Finissons ce tour d'horizon des jeux gratuits Prime Gaming de la semaine avec un point-and-click qui va vous tenir en haleine pendant au moins 5 bonnes heures. True Fear Forsaken Souls Part 1, premier épisode d'une trilogie, s'offre à vous pour vous mettre dans l'ambiance juste avant Halloween.

Avec des évaluations « très positives » sur Steam, c'est un beau cadeau que vous fait Prime Gaming cette semaine. Ce premier True Fear Forsaken Souls vous plonge dans un thriller psychologique prenant au cœur d'une maison intrigante avec des énigmes à résoudre. C'est un jeu gratuit à découvrir dès maintenant.