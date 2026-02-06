Comme tous les mois, Amazon Luna réserve aux abonnés de Prime une sélection de jeux à découvrir en cloud ou à récupérer sur PC, et il y a du lourd pour février 2026.

Après PlayStation et les nouvelles arrivées du PS Plus, ou encore Microsoft et les prochaines arrivées du Xbox Game Pass, l’heure est venue de se tourner vers le catalogue d’un autre éditeur que l’on tend parfois à oublier : Amazon. Car oui, Amazon Luna (ou Prime Gaming pour les intimes) n’est peut-être pas la plateforme la plus prisée par les joueurs, mais elle regorge tout de même d’offres intéressantes qui permettent aux abonnés de Prime de bénéficier d’une flopée de jeux chaque mois. Et on en sait désormais plus sur la fournée de février 2026.

Voici les nouvelles arrivées de Prime Gaming en février 2026

Comme chaque début de mois, Amazon a en effet pris la parole afin de dévoiler la liste des nouvelles arrivées dans le catalogue de Prime Gaming, et il y a vraiment du lourd. Car l’une des grandes stars de ce mois-ci n’est autre que ce cher Indiana Jones, dont l’extension L’Ordre des Géants rejoint désormais la bibliothèque cloud aux côtés du Cercle des Anciens. Mais les choses ne s’arrêtent pas là, puisque les abonnés à la plateforme peuvent également profiter dès aujourd’hui de l’excellent Alan Wake 2, dernier gros jeu en date de Remedy.

À cela viennent également s’ajouter Just Shapes & Beats, un jeu musical coopératif jouable seul ou à plusieurs pour plus de chaos, ou encore Disney Universe, un jeu d’action-aventure déjanté aux couleurs de l’un des univers les plus populaires de la pop-culture. Et les choses ne s’arrêtent pas là, puisque les abonnés d’Amazon Luna peuvent aussi dès maintenant profiter des titres suivants via le catalogue des jeux cloud :

RiMS Racing

Time on Frog Island

Valfaris

Worms Crazy Golf

Disney Planes

Yooka-Laylee and the Impossible Lair

Endzone: A World Apart

Les jeux à récupérer tout au long du mois

Loin d’être avare envers les membres Prime, la plateforme d’Amazon annonce toutefois également l’arrivée de nombreux jeux à récupérer tout au long du mois via différentes plateformes. Et même si la sélection parlera sans doute un peu moins aux joueurs, à l’exception peut-être de Tiny Tina’s Wonderlands, cela représentera toutefois une belle opportunité pour les possesseurs d’Amazon Luna de découvrir de nouvelles choses. Voici donc la liste complète des jeux à récupérer sur PC tout au long du mois :

Tiny Tina's Wonderlands (5 février, Epic Games Store)

Dread Templar (5 février, Amazon Games App)

Hexguardian (12 février, Epic Games Store)

Around the World: Travel to Brazil Collector's Edition (12 février, Legacy Game Code)

Ambition: A Minuet in Power (19 février, GOG Code)

Captain Blood (19 février, GOG Code)

Meganoid (19 février, GOG Code)

Rebel Galaxy Outlaw (19 février, GOG Code)

Total War: ATTILA (26 février, Epic Games Store)

Tavern Talk (26 février, Amazon Games App)

Source : Amazon Luna