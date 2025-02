Prime Gaming fait le plein de jeux gratuits cette semaine avec de très bons titres à récupérer dès maintenant. Vous pourrez les garder à vie ensuite, alors n'hésitez pas et foncez !

En fin de semaine, les PCistes se donnent rendez-vous pour récupérer tout un tas de jeux gratuits çà et là. On a par exemple pu récupérer le jeu hebdomadaire de l'Epic Games Store hier, tandis que Steam vous donne accès à un titre récent tout le week-end. En revanche, du côté de Prime Gaming, ce sont cinq jeux qui vous attendent gracieusement grâce à votre abonnement Amazon.

Un tas de bons jeux gratuits grâce à Prime Gaming

Certains l'ignorent encore, mais grâce à l'abonnement Amazon Prime, vous avez aussi accès au service Prime Gaming. Non seulement cela vous donne droit à des avantages réguliers sur certains jeux ou encore à un sub Twitch offert, mais vous avez surtout accès à des jeux gratuits.

De fait, Prime Gaming possède un catalogue de jeux à la demande, Amazon Luna. Mais, le plus intéressant est à chercher parmi les jeux offerts chaque semaine. Grâce à ses partenariats, le service vous permet de récupérer des jeux à garder ensuite à vie, soit directement sur l'application Amazon, soit via d'autres stores comme Epic ou GOG.

Ne tardez pas à récupérer vos jeux, car les codes ne sont offerts que pendant un mois. Aujourd'hui (28 février) est d'ailleurs la date butoir pour en récupérer certains, comme The Collage Atlas. Mais, depuis hier, vous pouvez aussi récupérer cinq nouveaux titres et il y a du culte dans le lot comme Deus Ex par exemple !

© Amazon.

Les jeux offerts dès le 27 février 2025

Le jeudi est le moment choisi par Prime Gaming pour ajouter de nouveaux jeux gratuits à son catalogue. Depuis le 27 févier, plusieurs titres très intéressants peuvent donc être récupérés d'un clic sur le service d'Amazon. Vous avez jusqu'au 2 avril 2025 pour acquérir vos codes puis les valider sur les stores indiqués :

Deus Ex: Human Revolution Director’s Cut (via GOG) : l'univers cyberpunk de Deus Ex vous appelle entraine dans la peau d'Adam Jenson, ancien policier reconverti dans la sécurité, contraint de résoudre une affaire de complot au sein de son entreprise. Avec l'édition Director's Cut, profitez d'une version améliorée, mieux optimisée et qui intègre en plus les DLC du jeu original.

(via GOG) : l'univers cyberpunk de Deus Ex vous appelle entraine dans la peau d'Adam Jenson, ancien policier reconverti dans la sécurité, contraint de résoudre une affaire de complot au sein de son entreprise. Avec l'édition Director's Cut, profitez d'une version améliorée, mieux optimisée et qui intègre en plus les DLC du jeu original. Night Reverie (via l'Amazon Games App) : incarnez Matt dans une aventure narrative onirique pour percer le mystère qui plane autour de sa maison. Le jeu fait la part belle aux énigmes et aux échanges avec les autres personnages pour construire une histoire qui va droit au cœur.

(via l'Amazon Games App) : incarnez Matt dans une aventure narrative onirique pour percer le mystère qui plane autour de sa maison. Le jeu fait la part belle aux énigmes et aux échanges avec les autres personnages pour construire une histoire qui va droit au cœur. Redemption Reapers (via l'Epic Games Store) : les amateurs de médiéval-fantasy trouveront leur compte en prenant part à la bataille contre les Moissonneurs. Prenez la tête d'un groupe de mercenaires au lourd passé et faites preuve de tactique pour venir à bout de vos adversaires.

(via l'Epic Games Store) : les amateurs de médiéval-fantasy trouveront leur compte en prenant part à la bataille contre les Moissonneurs. Prenez la tête d'un groupe de mercenaires au lourd passé et faites preuve de tactique pour venir à bout de vos adversaires. Sine Mora EX (via l'Amazon Games App) : celui-là plaira aux amateurs de shoot'em up ! Avec son style rétro-futuriste, il vous embarque pour des affrontements de vaisseaux frénétiques avec un gameplay basé sur la gestion du temps.

(via l'Amazon Games App) : celui-là plaira aux amateurs de shoot'em up ! Avec son style rétro-futuriste, il vous embarque pour des affrontements de vaisseaux frénétiques avec un gameplay basé sur la gestion du temps. Yes, Your Grace (via GOG) : pour finir, découvrez un jeu de gestion d'un royaume en pleine crise. Avec des intrigues inspirées de contes du Moyen Âge, vous devez gérer les ressources mais aussi les demandes de votre peuple, quitte à prendre des décisions radicales.