Ils auront mis du temps à se dévoiler ! Après un début d'année bien rempli en janvier, Prime Gaming donne enfin la liste des nouveaux jeux gratuits qui rejoignent son service. Dans la continuité du mois précédent, de grosses licences sont au rendez-vous. Commencez dès maintenant à récupérer ces titres emblématiques via votre abonnement pour ensuite pouvoir les garder à vie.

Les jeux gratuits Prime Gaming de février 2025

Une fois de plus, Prime Gaming ne fait pas dans la demi-mesure. Tout au long du mois de février, ce sont 20 jeux gratuits qui s'offrent à vous grâce à votre abonnement Amazon. Ç'a commencé hier, avec le retour d'une très grosse licence via BioShock Infinite. Et ce n'est pas le seul jeu tiré d'une licence culte. Ce mois-ci, vous pourrez aussi récupérer Wolfenstein Youngblood et Deus Ex Human Revolution.

De belles découvertes vous attendent aussi du côté des jeux indés sur Prime Gaming. Si vous aimez les jeux de puzzle, plongez sans peur dans The Talos Principle. Votre truc, c'est plus l'action ? Ou peut-être la stratégie ? Parfait, Lysfanga est là pour vous. On peut aussi vous recommander le jeu d'aventure médiévale Yes, Your Grace, et on parie que ce ne seront pas là les seules bonnes surprises pour vous.

6 février AK-xolotl: Together (via l'Epic Games Store) BioShock Infinite Complete Edition (via GOG) Sands of Aura (via l'Epic Games Store) Surf World Series (via l'Amazon Games App) The Talos Principle: Gold Edition (via GOG)

13 février Dark Sky (via GOG) Hardspace: Shipbreaker (via l'Epic Games Store) Lysfanga: The Time Shift Warrior (via l'Epic Games Store) Les Schtroumpfs 2 – Le Prisonnier de la Pierre Verte (via GOG) Stunt Kite Party (via l'Amazon Games App)

20 février Colt Canyon (via GOG) El Hijo — A Wild West Tale (via l'Epic Games Store) Republic of Jungle (via l'Epic Games Store) Royal Romances: Les Cœurs Maudits Édition Collector (via Legacy Games) Wolfenstein: Youngblood (pour Xbox et PC, via le Microsoft Store)

27 février Deus Ex: Human Revolution Director’s Cut (via GOG) Night Reverie (via l'Amazon Games App) Redemption Reapers (via l'Epic Games Store) Sine Mora EX (via l'Amazon Games App) Yes, Your Grace (via GOG)



© Amazon

Les nouveaux jeux d'Amazon Luna

En plus de Prime Gaming, votre abonnement Amazon vous donne aussi accès à un catalogue de jeux à la demande. Comme tous les mois, il accueille des nouveautés, et pas des moindres. Là aussi, de grandes licences sont au rendez-vous avec Devil May Cry 5, Fallout 3 et Fallout New Vegas. Mais que les gros noms ne vous détournent pas de plaisir aussi fun que Hot Wheels Unleashed 2 ou encore le très apprécié action-RPG Nobody Saves the World.

Batora: Lost Haven

Devil May Cry 5

Fallout 3: Game of the Year Edition

Fallout New Vegas: Ultimate Edition

Fortnite (y compris Battle Royale, OG, Ballistic, Festival, Rocket Racing, LEGO Fortnite Brick Life et Odyssey)

Hot Wheels Unleashed 2 Turbocharged

Nobody Saves the World L'intégral

RIDE 4

Trackmania Starter Access

© Amazon