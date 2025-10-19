On le sait, Prime Gaming permet de récupérer gratuitement plusieurs jeux chaque mois pour les abonnés Amazon Prime. Il y a peu, on vous parlait déjà de l'ajout de Vampire: The Masquerade Reckoning of New York et de l’excellent XCOM 2 parmi les nouveautés. Mais cette fois, on s’attarde sur les deux titres à ne surtout pas manquer. Après, il sera trop tard.

Deux jeux gratuits Prime Gaming à récupérer au plus vite

Les abonnés Prime Gaming ont encore quelques jours pour mettre la main sur deux jeux gratuits très différents mais tout aussi intéressants : Labyrinth City: Pierre the Maze Detective et FATE: The Cursed King. Tous deux sont disponibles gratuitement sur PC jusqu’au 22 octobre 2025, et une fois récupérés, ils restent définitivement dans votre bibliothèque.

Labyrinth City: Pierre the Maze Detective

Sorti en 2021, Labyrinth City: Pierre the Maze Detective sur Prime Gaming est un jeu d’aventure et de réflexion développé par le studio français Darjeeling et édité par Plug In Digital. Inspiré du livre illustré éponyme, le jeu vous met dans la peau de Pierre, un jeune détective chargé de retrouver une pierre précieuse volée. Chaque niveau prend la forme d’un véritable tableau vivant, une immense scène dessinée à la main, pleine de détails, de passages cachés et de mini-énigmes à résoudre. Le joueur explore, observe, interagit et découvre des dizaines de petites histoires dissimulées dans le décor.

L’univers coloré et le style artistique rappellent les livres “cherche et trouve” tandis que le principe fait penser à Où est Charlie, mais avec une touche d’animation et une bande-son apaisante qui rendent l’expérience particulièrement immersive. C’est un jeu parfait pour les amateurs de casse-têtes légers, les enfants, ou simplement ceux qui veulent une aventure relaxante et pleine de charme.

FATE: The Cursed King

Autre jeu sur Prime Gaming, on retrouve FATE: The Cursed King. Le titre s’adresse cette fois aux fans de RPG rétro. Sorti en 2011, ce quatrième opus de la saga FATE, développée par WildTangent Studios, plonge le joueur dans un royaume menacé par une malédiction. Vous y incarnez un héros (ou une héroïne) qui doit explorer des donjons remplis de monstres, de pièges et de trésors.

Le titre sur Prime Gaming se distingue par son système de personnalisation très complet, mêlant magie, combat et équipement, ainsi que par la possibilité de recruter des alliés contrôlés par l’IA. Malgré son âge, le jeu conserve un charme certain grâce à son ambiance fantasy et son gameplay simple mais addictif.

Source : Prime Gaming