Chaque mois, Prime Gaming envoie plusieurs salves de jeux gratuits pour ses abonnés. Cependant, il faut les récupérer manuellement pour les garder à vie, et ce, avant que l'offre ne prenne fin.

C'est toujours la course en fin de semaine pour ne passer à côté d'aucun jeu gratuit. Entre Steam, l'Epic Games Store et Prime Gaming, ce serait dommage de ne pas profiter des offres. Le service d'Amazon va d'ailleurs bientôt mettre fin à son offre pour 4 titres. Récupérez-les au plus vite, d'ici au 17 septembre 2025, ainsi vous pourrez les garder à vie !

Besiege The Splintered Sea, le DLC gratuit grâce à Prime Gaming

Commençons ce tour d'horizon des jeux gratuits Prime Gaming qui ne seront plus disponibles à compter du 17 septembre avec le DLC de Besiege intitulé « The Splintered Sea ». Si vous avez l'âme d'un pirate ou l'esprit au cœur du médiéval, alors cette extension du titre de Spiderling Studios devrait vous plaire !

De fait, Besiege The Splintered Sea repousse encore plus loin la créativité déjà débridée du jeu de construction médiévale. Elle introduit pour la première fois des environnements maritimes qui donneront comme défi aux ingénieurs en herbe d'imaginer des machines capables de flotter ou de naviguer dans ces eaux capricieuses. Ajoutez-le sans attendre à votre bibliothèque Amazon Prime Gaming.

Fate The Traitor Soul s'offre à vous dans l'abonnement Amazon

Avis maintenant aux amateurs de retrogaming et de hack'n'slash ! Pour ce deuxième jeu gratuit Prime Gaming à obtenir avant le 17 septembre, Prime Gaming s'associe avec GOG pour vous l'offrir. Il vous faudra donc un compte (gratuit lui aussi) sur la boutique de CD Projekt pour pouvoir ajouter à votre bibliothèque Fate The Traitor Soul.

Troisième épisode de la saga iconique, Fate The Traitor Soul vous invite pour une aventure qui combine donjons générés aléatoirement et ennemis encore plus variés que les précédents volets. Aussi accessible qu'addictif, le jeu plaira aux amateurs de fantasy ! Foncez pour récupérer votre jeu gratuit Prime Gaming.

© WildTangent.

Filthy Animals Heist Simulator, un jeu gratuit délirant sur Prime Gaming

Changeons complètement d'univers cette fois avec Filthy Animals Heist Simulator. Entre gameplay coopératif jusqu'à 4 joueurs et humour barré, ce jeu gratuit Prime Gaming vous promet de belles heures de fun en multijoueur. Pour l'obtenir, vous aurez simplement besoin de lier un compte Epic Games Store à votre compte Amazon et il sera à vous pour la vie.

Incarnez des animaux anthropomorphes mal dégrossis en quête de richesse ! À plusieurs, vous devrez réaliser des casses hors-norme où le chaos risque vite de prendre le pas. En effet, la physique volontairement bancale de Filthy Animals Heist Simulator mène souvent à des situations hilarantes. C'est vraiment le jeu gratuit parfait pour de bonnes soirées entre amis et c'est offert par Prime Gaming.

Necroking, un action-RPG gratuit à ne pas louper

Retournons du côté de GOG pour terminer cette liste de jeux gratuits Prime Gaming à récupérer jusqu'au 17 septembre 2025. Cela signifie que cet ultime titre de la liste fleure bon avec le style rétro, et pour cause, il s'agit de Necroking, une production en pixel art signée Koro Games et éditée par Alawar (Beholder, Karate Survivor).

Cet action-RPG sombre et stylisé vous propose d'incarner un seigneur nécromant aux pouvoirs grandissants. Prenez part à des combats intenses et invoquez vos hordes de morts-vivants pour remporter la victoire ! L'exploration est aussi de la partie dans cet univers gothique envahi par les ténèbres. Necroking est à récupérer au plus vite parmi les jeux gratuits Prime Gaming.