Chaque semaine se ressemble pour les joueurs PC. L’Epic Games Store y va de ses gratuits hebdomadaires, quand Steam donne régulièrement des essais gratuits, voire même des titres à conserver comme c’est le cas actuellement avec Black Desert. Amazon est aussi entré dans la danse avec Prime Gaming, son offre entièrement dédiée au jeu vidéo et qui permet aux abonnés de son service d'obtenir une poignée de productions chaque mois sans surcoût. Là où l’EGS vous donne une semaine chrono pour récupérer ses cadeaux, le géant du e-commerce vous laisse une fenêtre plus généreuse. Mais toutes les bonnes choses ont une fin et c’est votre dernière chance pour mettre la main dessus avant qu’ils ne redeviennent définitivement payants.

Deux jeux gratuits Prime Gaming à récupérer de toute urgence

C’est donc l’heure de votre piqûre de rappel hebdomadaire. Amazon se montre plus que généreux ce mois-ci à l’occasion de ses Prime Days avec pas moins de huit nouveaux jeux gratuits, dont la tête d’affiche Tomb Raider I-III Remastered. Vous connaissez la chanson maintenant, si vous les réclamez dans le temps impartis, vous conservez les jeux à vie, peu importe que votre abonnement Amazon soit actif ou non. Encore faut-il ne pas oublier de mettre la main dessus. Vous avez donc jusqu’au 9 juillet 2025 pour les deux jeux gratuits Prime Gaming suivants.

Mordheim: City of the Damned

Plutôt méconnu du grand public, Mordheim City of the Damned devrait cependant parler aux amateurs de l’univers Warhammer et Games Workshop. À l’instar des figurines dont il s’inspire, ce jeu gratuit Prime Gaming suit les aventures de factions armées rivales s'affrontent pour prendre le contrôle des quartiers clés de la Cité des Damnés. Le titre emprunte énormément à XCOM dans son gameplay, en alternant entre combats tactiques et phases de repos au camp pour faire progresser vos soldats. Un jeu gratuit Prime Gaming somme toute sympathique, mais dont la réalisation commence à sérieusement prendre la poussière. Mais c’est gratuit, donc ça ne vous coûte littéralement rien de plus de l’essayer.

Faraway: Director's Cut

Ce second jeu gratuit Prime Gaming parlera surtout aux amoureux de puzzle games. Faraway est donc un jeu d’énigmes où l’on part sur les traces d’une civilisation ancienne qui a laissé derrière elle des dispositifs soigneusement construits dont vous devrez percer les secrets. Ce sont en tout 20 temples que vous pourrez explorer, avec des puzzles qui gagnent en difficulté. Vous avez donc jusqu’au 9 juillet 2025 pour réclamer ce jeu gratuit Prime Gaming qui avait fait sensation sur mobiles à l’époque avec plus de 5 millions de téléchargements.