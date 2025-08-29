Comme chaque semaine, Prime Gaming propose de nouveaux jeux gratuits à garder à vie. Et cette fois, il est question de petites pépites à l’ancienne, bien rétro dans l’âme.

Bonne nouvelle pour les abonnés Amazon Prime. Trois nouveaux titres viennent enrichir le catalogue Prime Gaming et ils peuvent être récupérés dès aujourd’hui, sans frais supplémentaire. Comme toujours, une fois ajoutés à votre bibliothèque, ces jeux sont à vous pour toujours. Mais attention, chacun d’eux n’est disponible que pour une durée limitée.

Fantasy Empires, un classique de la stratégie façon D&D sur Prime Gaming

Premier jeu de cette sélection Prime Gaming, Fantasy Empires est un grand classique de la stratégie signé Donjons & Dragons. Le joueur y incarne le chef d’un royaume et doit bâtir un empire solide en créant des alliances ou en écrasant ses rivaux. Particularité du titre : un maître de donjon contrôlé par l’ordinateur agit comme arbitre et gère une grande partie du gameplay, une innovation marquante pour l’époque.

Toutes les grandes races de D&D sont présentes, des elfes aux orcs en passant par les morts-vivants, et le système de combat en temps réel apporte une dimension tactique supplémentaire. Disponible gratuitement sur Prime Gaming jusqu’au 1er octobre 2025, le jeu est proposé sur PC via GOG.com.

Heroes of Loot 2, l’action roguelike

Autre ambiance avec Heroes of Loot 2, disponible dès maintenant via Prime Gaming. Ce roguelike dynamique permet de contrôler quatre héros différents, elfe, sorcier, guerrier et valkyrie, chacun ayant des compétences uniques. Le jeu mélange exploration de donjons, énigmes et combats effrénés contre des hordes de monstres.

Grâce à son gameplay nerveux, sa rejouabilité et son mode coopératif, Heroes of Loot 2 s’impose comme un incontournable du catalogue Prime Gaming. L’offre est valable jusqu’au 26 novembre 2025, toujours sur PC via GOG.com.

City Legends The Ghost of Misty Hill, l’aventure surnaturelle

Enfin, Prime Gaming propose aussi une aventure horrifique avec City Legends: The Ghost of Misty Hill, Édition Collector. Ce jeu en pointer-cliquer vous entraîne dans un hôpital mystérieux, au cœur de rumeurs inquiétantes liées à des fantômes. Après avoir reçu un message étrange d’un ami écrivain interné à Misty Hill, le joueur doit résoudre des énigmes et percer les secrets du lieu.

Avec son ambiance gothique et son récit plein de mystères, ce titre apporte une touche narrative à la sélection Prime Gaming. Il est disponible gratuitement jusqu’au 1er octobre 2025 sur PC via Legacy Games.

Source : Amazon