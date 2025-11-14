Prime Gaming régale en cette fin de semaine de novembre 2025 avec pas moins de quatre jeux gratuits, dont l’un issu d’une licence culte. Ce serait dommage de passer à côté.

Amazon continue d’étoffer son catalogue Prime Gaming avec une nouvelle sélection de jeux gratuits à récupérer sur PC. Et le mois est plutôt généreux, mêlant grands classiques, aventures narratives et mondes ouverts massifs. Voici un tour d’horizon complet des titres actuellement disponibles, comment les récupérer et ce qui vous attend manette ou clavier en main.

Another World, 20th Anniversary Edition gratuit sur Prime Gaming

Disponible jusqu’au 17 décembre 2025 sur Prime Gaming, Another World revient dans une version anniversaire qui remet en lumière l’un des jeux les plus cultes des années 90. Créé par Eric Chahi, ce jeu d’action plateforme propulse Lester Knight Chaykin dans un univers inconnu après une expérience scientifique qui tourne mal. Le résultat reste un modèle de narration minimaliste, soutenu par une esthétique unique et une ambiance toujours aussi marquante.

La version 20th Anniversary propose une mise à niveau visuelle tout en préservant l’esprit du jeu original. L’action reste exigeante, parfois brutale, mais c’est précisément ce qui en fait une expérience à part. Pour les amateurs d’histoire du jeu vidéo ou simplement de voyages étranges, c’est un indispensable. Le jeu est à récupérer gratuitement sur GOG via un code Prime Gaming.

Dark City Kyiv Collector’s Edition

Disponible jusqu’au 14 janvier 2026 gratuitement sur Prime Gaming, Dark City: Kyiv s’adresse aux amateurs d’aventures point and click et de mystères paranormaux. Vous y incarnez un détective réputé appelé à enquêter sur une fraude liée au spiritisme dans un Kiev sombre et rempli de secrets. Rapidement, l’enquête prend une tournure bien plus inquiétante, entre phénomènes étranges, habitants aux intentions floues et forces surnaturelles qui semblent vouloir effacer certaines traces du passé.

L’ambiance est au cœur du jeu. Chaque lieu raconte une histoire, des bars abandonnés aux manoirs vétustes en passant par des ruelles glacées. La Collector’s Edition inclut des objets cachés, des puzzles et du contenu supplémentaire qui enrichit l’expérience. Le jeu se récupère directement via l’application Amazon Games sur Prime Gaming.

Fallout 76 sur Prime Gaming

Disponible jusqu’au 17 décembre 2025, Fallout 76 revient dans Prime Gaming et c’est l’occasion idéale pour se lancer si vous n’avez jamais franchi les portes du Vault 76. Vingt-cinq ans après la chute des bombes, vous partez explorer les Appalaches dans un vaste monde ouvert multijoueur. Le titre a connu un début compliqué, mais plusieurs années de mises à jour ont profondément transformé l’expérience.

Aujourd’hui, Fallout 76 offre une aventure riche en exploration, en construction et en événements communautaires, avec toujours la possibilité de jouer en solo si vous préférez la tranquillité du Wasteland. La dernière extension vous envoie même à Atlantic City, preuve que le contenu continue d’évoluer. Le jeu est fourni via un code pour le Microsoft Store sur Prime Gaming.

Fort Solis

Disponible jusqu’au 14 janvier 2026 sur Prime Gaming, Fort Solis propose une aventure narrative intense sur Mars.Jack, un ingénieur, répond à un signal d’alarme provenant d’une base minière isolée. Une tempête approche, la nuit tombe, et personne ne répond. Dès son arrivée, le mystère s’épaissit, plongeant le joueur dans une atmosphère oppressante. L’expérience est avant tout cinématographique avec un casting prestigieux incluant Roger Clark et Troy Baker.

L’exploration des installations, les journaux vidéos, les enregistrements audio et les zones souterraines permettent d’enrichir un récit déjà dense. Le tout tourne sous Unreal Engine 5.2, avec des visuels particulièrement soignés. Le jeu est à récupérer via un code GOG.