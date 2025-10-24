Dans le cadre des jeux gratuits d’octobre 2025 offerts via Prime Gaming, quatre titres sont au programme cette semaine. Avec un très bon jeu. Que sait t-on ?

Amazon continue de gâter ses abonnés Prime. Après une première salve début octobre, quatre nouveaux jeux viennent d’arriver sur Prime Gaming ce 23 octobre 2025 dernier, et autant dire que la sélection du mois a de quoi plaire aux amateurs d’aventure, d’horreur et de rétro. Tour d’horizon des titres à ne pas manquer.

Prime Gaming offre quatre jeux gratuits à garder à vie

Les abonnés Amazon Prime ne profitent pas seulement de Prime Video : les joueurs aussi ont droit à leur dose de cadeaux. Grâce à Prime Gaming, plusieurs titres sont offerts chaque mois et restent définitivement dans votre bibliothèque. Cette fois, la plateforme s’associe à GOG et Legacy Games pour une nouvelle fournée de jeux à récupérer gratuitement. Au programme de cette sélection : le légendaire Fallout 3: Game of the Year Edition, le RPG infernal Hellslave, le thriller horrifique True Fear: Forsaken Souls Part 2, et le jeu d’objets cachés Lost & Found Agency: Collector’s Edition. Quatre expériences très différentes, mais toutes gratuites et sans DRM.

Fallout 3 Game of the Year Edition

C’est sans aucun doute la star du lot de ces jeux gratuits Prime Gaming. Fallout 3: Game of the Year Edition revient en version GOG, sans DRM, et propose l’expérience complète du chef-d’œuvre signé Bethesda. Sorti à l’origine en 2008, le jeu plonge le joueur dans un Washington dévasté par la guerre nucléaire. Cette édition inclut les cinq extensions (The Pitt, Broken Steel, Point Lookout, Mothership Zeta et Operation Anchorage), offrant des dizaines d’heures d’exploration et de quêtes dans l’un des univers les plus marquants du jeu vidéo moderne. Une excellente occasion de (re)vivre les débuts de la saga telle qu’on la connaît aujourd’hui.

Hellslave, le RPG infernal et exigeant

Changement radical d’ambiance avec Hellslave, un RPG sombre et tactique développé par Ars Goetia. Dans ce jeu gratuit Prime Gaming, vous incarnez une âme damnée cherchant à sauver l’humanité en concluant un pacte avec les forces infernales. Le jeu propose un univers gothique superbement illustré, un système de combat au tour par tour profond et une progression inspirée des classiques du genre. C’est le genre de pépite indépendante qui mérite clairement qu’on s’y attarde, surtout à ce prix-là.

True Fear: Forsaken Souls Part 2, l’horreur psychologique à l’ancienne sur Prime Gaming

Les amateurs de frissons ne sont pas oubliés. True Fear: Forsaken Souls Part 2 s’inscrit dans la lignée des point & click horrifiques des années 2000. Le joueur y explore des lieux abandonnés, résout des énigmes et dévoile peu à peu une histoire familiale glaçante. Plus abouti que son prédécesseur, ce second épisode mise sur la narration et l’atmosphère, avec un mélange d’angoisse et de curiosité qui rappellera de bons souvenirs aux fans de Silent Hill ou Phantasmagoria.

Lost & Found Agency Collector’s Edition, pour les fans d’objets cachés

Enfin, Lost & Found Agency: Collector’s Edition vient compléter cette sélection de jeux gratuits Prime Gaming avec une touche plus décontractée. Ce jeu d’objets cachés propose des scènes riches en détails et des mini-jeux variés, le tout porté par une intrigue légère. Parfait pour une session détente entre deux titres plus intenses.

