Si vous n'avez pas encore eu le temps de les récupérer, Prime Gaming vous offre encore pour une durée très limitée deux jeux gratuits dignes d'une bombe atomique.

En attendant la dernière vague de jeux gratuits de Prime Gaming pour janvier 2026 et de découvrir ce que le service d'Amazon nous prépare pour février, deux jeux gratuits absolument légendaires vont bientôt devoir céder leur place aux suivants. Une petite piqûre de rappel et de radiations s'impose donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion des les ajouter sans dépenser une seule capsule à votre ludothèque.

Deux jeux gratuits d'une licence nucléaire encire dispo pour une durée limitée sur Prime Gaming

Les deux jeux gratuits offerts par Prime Gaming qui nous intéressent ici disposent en effet d'une date butoir pour les récupérer particulièrement proche : le 26 janvier 2026. Il ne vous reste donc plus beaucoup de temps pour profiter de l'offre avant qu'ils ne quittent le service. Il convient donc de les présenter plus en détail pour voir ce qu'ils proposent.

Fallout (GOG)

Vous l'aviez sans doute déjà compris, le premier jeu qui va bientôt quitter l'Abri de Prime Gaming n'est autre que Fallout premier du nom, développé par Black Isle Studios, édité par Interplay et sorti en 1997. Quelques semaines après la sortie de la saison 2 de sa série Prime Video, Amazon permet donc d'en découvrir gratuitement l’épisode initiatique. Un titre bien différent des jeux plus récents, puisqu’il ne prend pas la forme d’un FPS/TPS, mais bien d’un CRPG qui avait révolutionné le genre à son époque.

Ici, les joueurs doivent explorer, aux commandes d'un Résident d'Abri à la recherche d'une nouvelle capsule de purification d'eau, les ruines dévastées d’une civilisation américaine qui était autrefois à son apogée, mais bloquée culturellement dans les années 50. Les fans qui découvriraient pour la première cet épisode retrouveront le fameux SPECIAL, des personnages hauts en couleur et évidemment des choix qui auront un impact sur le reste de l’histoire. Un retour postapo tout en nostalgie gratuit sur Prime Gaming via un code GOG jusqu'au 26 janvier 2026.

Fallout 2 (GOG)

Bien évidemment, on enchaîne ensuite par le second titre de la légendaire licence, qui va aussi bientôt quitter le service Prime Gaming : Fallout 2, également développé par Black Isle Studios, édité par Interplay et sorti en 1998. Encore aujourd'hui, ce deuxième épisode contenue de faire du bruit, car se montre en tous points supérieur au premier, avec le brin de folie et d'humour noir qui ont fait la renommée de la franchise.

Fallout 2 a en tout cas été salué à de nombreuses reprises pour ces même raisons. Le titre offre en effet une vraie finesse dans l'écriture, d'une importance cruciale dans les choix faits par le joueur, et d'une belle diversité au niveau des fins comme on en trouve plus de nos jours. Si vous aimez les CRPG, foncez sur cette véritable bombe disponible gratuitement sur Prime Gaming, une fois encore via un code GOG jusqu'au 26 janvier 2026.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.