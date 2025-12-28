En attendant de connaître le programme des jeux gratuits proposés par Prime Gaming pour marquer le début de l'année 2026, le service d'abonnement d'Amazon a encore une vague de nouveaux jeux qui doivent arriver ce 30 décembre 2025. En conséquence, deux titres gratuits vont bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Une petite piqûre de rappel s'impose donc si d'aventure vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Deux jeux gratuits très différents à récupérer rapidement sur Prime Gaming

Les deux jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent ici partagent certes le même genre, mais pas la même ambiance ni même une date butoir pour les récupérer avant qu'ils ne soient plus gratuits. L'un va en effet quitter le service le 30 décembre, tandis que l'autre le suivra le 31 décembre 2025. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux par ordre de priorité.

Big Adventure: Trip to Europe 6 - Collector's Edition (Legacy Games)

Commençons donc par le jeu gratuit qui va le plus prochainement quitter Prime Gaming avec un titre collant plutôt bien avec l'ambiance des fêtes de fin d'année : Big Adventure: Trip to Europe 6 - Collector's Edition, développé par AviGames, édité par Legacy Games et sorti en 2024. Ce jeu d'aventure point and click vous propose de visiter 30 endroits enneigés à travers l'Europe. Il sera ainsi possible de se promener dans un marché de Noël à Berlin, de rendre visite au Père Noël en Finlande, de traverser le pont Charles à Prague, entre autres lieux de circonstance, voire de faire un tour sur une patinoire et voyager en train, en bateau ou encore en avion. Un grand voyage à travers l'Europe à titre gratuit via un code Legacy Games.

Halloween Stories: Horror Movie - Collector's Edition (Amazon Games)

On termine ce tour de rappel des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming par un titre se démarquant radicalement du thème de Noël : Halloween Stories - Horror Movie Collector's Edition, développé par Elephant Games, édité par Big Fish Games et sorti en 2019. Il s'agit d'un jeu d'aventure et de réflexion par objets cachés, un genre spécifique de jeu d'aventure narratif en point and click. Au fil de la progression, les joueurs doivent trouver une liste d'objets dissimulés dans un décor et, occasionnellement, résoudre divers mini-jeux et énigmes. En sa qualité de Collector's Edition, cette version contient de nombreux contenus additionnels pour une expérience complète à essayer gratuitement à ses risques et périls via Prime Gaming grâce à un code Amazon Games App.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.