Si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, vous pouvez encore récupérer ces jeux gratuits sur Prime Gaming, dont des cultes avant qu'ils ne quittent le service.

Alors que Prime Gaming a bientôt fini de dérouler son programme de jeux gratuits de décembre 2025 et en attendant de voir ce qu'il prépare en ce sens pour bien démarrer l'année 2026, le service d'abonnement d'Amazon propose en effet encore cinq très bons titres, dont un légendaire, qui vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Une petite piqûre de rappel s'impose donc si vous souhaitez les ajouter gratuitement à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Plusieurs jeux gratuits de qualité encore dispo sur Prime Gaming

De genres très différents, les jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent toutefois un point commun : une date butoir fixée au 24 décembre 2025 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux.

Dream Tactics (GOG)

On commence la liste des gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming en douceur avec Dream Tactics, développé par Spectra Entertainment, édité par indie.io et sorti en 2024. Il s'agit d'un RPG Tactique qui devrait plaire aux notalgiques, puisqu'il propose une direction artistique dans le style GBA à base de combos de cartes et doté d’une personnalisation poussée des personnages. Formez votre équipe, choisissez vos cartes, affrontez des ennemis oreillers dans des combats au tour par tour et sauvez le Monde des Rêves. Un RPG plutôt cozy plein de nostalgie donc, à récupérer gratuitement via un code GOG avant qu'il ne soit qu'un lointain rêve.

Dungeon & Dragons : Krynn Series (GOG)

On se plonge encore plus loin dans la nostalgie avec le second nouveau jeu gratuit qui va bientôt quitter Prime Gaming, avec plus précisément une collection de jeux : Dungeons & Dragons: Krynn Series, développée par Strategic Simulations, édité par SNEG et sortie en 2022. Celle-ci regroupe trois très vieux jeux dans l'univers de Donjons & Dragons, sortis à l'origine dans les années 90 : Champions of Krynn, Death Knights of Krynn et The Dark Queen of Krynn. Des RPG vénérables, qui s'adressent donc aux rôlistes les plus chevronnés, à découvrir gratuitement, et même à garder à vie, grâce à un code GOG, avant qu'ils ne retournent dans le lointain passé d'où ils proviennent.

PlateUp ! (Epic Games Store)

On quitte le domaine des RPG pour terminer avec la liste des jeux gratuits Prime Gaming qui vont bientôt partir sur une note culinaire avec PlateUp !, développé par It's Happening, édité par Yogscast Games et sorti en 2022. Il s'agit d'un jeu très populaire principalement centré sur la coopération, qui demande de préparer et servir des plats, créer le design et la décoration de ses restaurants et agrandir son empire culinaire grâce à de nouveaux objets débloqués, talents et mets sur des lieux générés aléatoirement grâce à une progression roguelite permanente. Un véritable plat du chef à ajouter gratuitement dès maintenant à sa ludothèque Epic Games Store.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.