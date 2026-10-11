Alors que Prime Gaming à récemment distribué les premières vagues de jeux gratuits de son programme d'octobre 2026, ce sont donc quatre titres offerts qui vont en effet bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants, avec du très beau monde tantôt culte, tantôt de belles pépites indé : Botany Manor, DOOM 1 et 2 et Drop Duchy. Un petit récapitulatif s'impose donc si d'aventure vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Quatre jeux gratuits encore disponibles sur Prime Gaming, dont du DOOM et Drop Duchy

De genres très différents, les 4 jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent disposent toutefois d'une même date butoir avant qu'ils ne quittent le service : le 14 octobre 2026. Voici donc la liste des titres qui vous attendent pendant encore quelques jours sur Amazon Luna par ordre de priorité :

Botany Manor : un jeu d'énigmes dans un manoir anglais de l'époque victorienne

: un jeu d'énigmes dans un manoir anglais de l'époque victorienne DOOM 1 et 2 : les tous premiers jeux de la légendaire franchise qui a massivement popularisé le genre FPS

: les tous premiers jeux de la légendaire franchise qui a massivement popularisé le genre FPS Drop Duchy : un mélange entre Tetris, jeu de deckbuilding et rogue-lite extrêmement bien noté et apprécié

Comment récupérer les jeux Prime Gaming sur Amazon Luna ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Prime Gaming (maintenant Amazon Luna). Là, vous trouverez donc tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

Botany Manor encore gratuit via Amazon Luna

Le premier jeu gratuit de la liste des prochains départs de Prime Gaming est donc Botany Manor, développé par Balloon Studios, édité par Whitehorn Games et sorti en 2024, ce titre vous propose d'explorer un vaste domaine de l'époque victorienne britannique en résolvant des énigmes. La plupart des puzzles tourneront autour de la botanique et de ses secrets, nous obligeant notamment à prendre soin de plantes mystérieuses. À la fois reposant, touchant et stimulant, Botany Manor vaut clairement le détour. Puzzle floral bien Brittish gratuit via un code Epic Games Store.

Les cultissimes DOOM 1 et 2 encore offerts gratuitement sur Prime Gaming

Changement total d'ambiance avec un pack de deux jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming, et clairement pas des moindres : DOOM 1 et 2, développés par id Software et sortis respectivement en 1993 et 1994. Aujourd'hui appelés affectueusement « boomer shooters », ces deux titres ont proprement révolutionné l'industrie du jeu vidéo en leur temps en popularisant l'un des genres les plus prolifiques qu'est celui des FPS. Si vous aimez ce type d'expérience, vous pouvez donc encore en découvrir gratuitement les origines depuis les Enfers via un code GOG.

Drop Duchy également encore accessible gratuitement sur le service d'Amazon

On termine enfin le tour des jeux gratuits qui vont bientôt quitter Prime Gaming avec Drop Duchy, développé par Sleepy Mill Studios, édité par The Arcade Crew et Dotemu et sorti en 2025. Dans ce titre vraiment singulier, vous avez pour charge de créer un duché en récupérant des ressources à l'aide de blocs empilés comme dans un Tetris, recruter les troupes qui affronteront des armées adverses comme dans un jeu de stratégie et façonner peu à peu votre royaume pour le mener à la victoire via un système de rogue-lite à la Slay the Spire. Un improbable mélange qui s'avère cependant excellent, et que vous pouvez donc récupérer encore gratuitement via un code Epic Games Store.