Les premiers jeux gratuits du programme d'octobre de Prime Gaming sont disponibles, et il y a du choix, dont des titres de licences proprement cultes.

Comme chaque mois, Prime Gaming (ou Amazon Luna désormais) propose à un intervalle hebdomadaire plusieurs vagues de jeux gratuits. Pour octobre 2026, ce sont 10f titres offerts qui jalonnent le mois chaque semaine. En attendant les arrivages suivants à venir prochainement, quatres titres sont donc d'ores et déjà à récupérer et garder, dont deux provenant de licences mythiques : DOOM 2016 et Five Nights at Freddy's: Into the Pit, accompagnés de Conarium et WarBreeds.

Plein de nouveaux jeux gratuits offerts par Prime Gaming, dont DOOM 2016 et un épisode de Five Nights at Freddy's

Premiers arrivages de jeux gratuits au fil d'octobre 2026 sur Prime Gaming, ceux-ci proposent pas moins de quatre titres très différents, mais qui correspondent bien au thème des fêtes d'Halloween à venir à la fin du mois :

DOOM 2016 (GOG) : le magistral reboot de la légendaire franchise FPS

(GOG) : le magistral reboot de la légendaire franchise FPS Five Nights at Freddy's: Into the Pit (Epic Games Store) : un épisode original de la célèbre série horrifique FNAF

(Epic Games Store) : un épisode original de la célèbre série horrifique FNAF Conarium (GOG) : jeu d'aventure dans l'univers de Lovecraft

(GOG) : jeu d'aventure dans l'univers de Lovecraft WarBreeds (GOG) : jeu de stratégie très old-school où l'on dirige un empire extraterrestre capable de muter

© Amazon

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

Le brutal DOOM 2016 offert gratuitement par le service d'Amazon

Dans le lot des nouveaux arrivages de Prime Gaming, l'un des plus intéressants est sans conteste DOOM 2016, développé par id Software, édité par Bethesda et sorti donc en 2016. Il s'agit en effet de l'excellent reboot d'une licence fondatrice du genre FPS, qui a réussi l'exploit de redonner une leçon magistrale au genre du FPS solo avec une campagne qui prend aux tripes, des graphismes encore superbes même 10 ans plus tard, et bien sûr la bande-son légendaire de Mick Gordon pour accompagner avec brio le massacre de démons sur Mars. Un titre intemporel et une armure Praetor offerte gratuitement via un code GOG.

Five Nights at Freddy's Into the Pit également gratuit sur Amazon Prime Gaming

Le deuxième titre le plus notable des derniers arrivages de jeux gratuits de Prime Gaming est sans conteste Five Nights at Freddy's Into the Pit, développé et édité par Mega Cat Studios et sorti en 2024. Cet épisode de l'iconique franchise horrifique vous plonge dans l'univers imaginé par Scott Cawthon de façon plutôt originale par rapport aux autres opus. Exit la 3D et la vue FPS. Ici c'est une aventure en 2D à la troisième personnage avec un style en pixel art rétro à souhait qui vous attend. Non seulement vous devrez échapper aux monstres qui veulent votre peau pendant 5 nuits, mais en plus une ribambelles de personnages attendent que vous les aidiez. Plongée dans l'horreur chez Freddy gratuite via un code Epic Games Store.

Source : Prime Gaming