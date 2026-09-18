Prime Gaming met le paquet avec ses trois nouveaux jeux gratuits de septembre 2026. Et pour cause, il y a un très gros jeu d'une licence historique dans la sélection. Ça pète le feu.

Aujourd'hui appelé Amazon Luna, le fameux service Prime Gaming inclus dans tout abonnement Amazon a pris l'habitude de gâter les joueuses et joueurs PC tous les jeudis soirs. C'est pourquoi depuis hier vous pouvez récupérer 3 jeux gratuits que vous garderez ensuite à vie, dont l'excellent DOOM Eternal.

L'abonnement Amazon vous donne 3 jeux gratuits via Prime Gaming

D'un côté, il y a l'Epic Games Store. De l'autre, il y a Prime Gaming. Les joueuses et joueurs PC ont l'embarras du choix le jeudi pour obtenir des jeux gratuits. En l'occurrence, les abonnés Amazon on droit à 3 cadeaux offerts dès le 17 septembre 2026, et pas des moindres :

DOOM Eternal (code Microsoft)

Rims Racing (code Epic Games Store)

Wall World 2 (code Amazon Games)

Comme précisé dans cette liste, les trois jeux gratuits de Prime Gaming vous sont offerts vie des codes. Ainsi, outre Amazon Luna, vous aurez besoin d'un compte Microsoft et Epic Games vous récupérer les deux premiers. Ils rejoindront directement votre ludothèque sur ces plateformes pour pouvoir en profiter autant que vous le souhaitez.

Doom Eternal, le blockbuster gratuit d'Amazon Luna

Le studio id Software pousse le reboot de la saga prend encore plus loin avec DOOM Eternal. Le FPS ultra-dynamique fait du combat push forward un véritable système de jeu qui vous encourage à alterner sans cesse entre ce que vous avez dans votre arsenal. Chaque affrontement est plus intense que le précédent, entre les coups et la gestion des ressources, le tout dans une maîtrise chorégraphique de l'espace. La mobilité est plus que jamais une arme. C'est un jeu gratuit Prime Gaming à côté duquel vous ne pouvez vraiment pas passer.

RiMS Racing, pour les amateurs de course sur Amazon Luna

Prenez de la vitesse avec un autre jeu gratuit Prime Gaming cette semaine. Votre abonnement Amazon vous permet de récupérer RiMS Racing, un jeu de simulation de course de moto à la fois exigeant et convenu. Là où le titre de RaceWard tire son épingle du jeu, c'est dans son détail mécanique. Et pour cause, vous avez accès à plus de 500 pièces détachées pour optimiser toujours plus votre véhicule. Même s'il ne révolutionne pas la formule, il fera monter l'adrénaline pour les pilotes passionnés.

Wall World 2, un jeu gratuit de 2025 avec Prime Gaming

Les jeux gratuits de Prime Gaming sont parfois des sorties relativement récentes. C'est le cas de Wall World 2, une production indé signée Alawar Entertainment disponible depuis 2025. Ce roguelite spatial mêle minage et combat dans les profondeurs d'un grand mur. Partez en expédition dans des mines générées de manière procédurale pour trouver des ressources malgré les dangers qui vous attendent. Restez donc sur vos gardes pour repousser les hordes d'ennemi prêts à vous écraser. Cerise sur le gâteau : le style graphique qui rappelle les 1990s.