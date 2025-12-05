C’est une petite routine qui s’est confortablement installée ces dernières années. Si l’incursion d’Amazon dans le développement de jeux vidéo s’est faite dans la douleur, le cybermarchand s’est taillé une jolie réputation auprès des joueuses et des joueurs guettant le moindre bon plan. Son service Prime Gaming, directement inclus dans l’abonnement classique du site en ligne, permet en effet de récupérer chaque mois une dizaine, voire une vingtaine, de jeux gratuits à conserver, mais aussi de profiter de titres récents grâce à son offre de streaming Amazon Luna. Il y en a à chaque fois pour tous les goûts : des titres relativement récents, des AAA, des indépendants, de grands classiques qui ont marqué une génération. Une bonne affaire pour les joueurs PC donc, et le géant américain a dévoilé l’ensemble des jeux gratuits Prime Gaming offerts en décembre 2025.

Les jeux gratuits Prime Gaming de décembre 2025

Les derniers jeux gratuits de l'année arrivent. 2025 aura encore une fois été une année riche en cadeaux pour les abonnés Amazon et les amateurs de jeux vidéo. Entre les classiques, les surprises des Prime Days et la refonte du service, qui délaisse les contenus gratuits au profit du streaming de jeux plus récents, Prime Gaming a une fois de plus régalé les joueurs. Il ne restait plus qu’à savoir si Amazon allait clore l’année en beauté. Au programme ce mois-ci, 14 jeux gratuits Prime Gaming à récupérer en cinq vagues, soit une nouvelle sélection chaque semaine. Parmi les têtes d’affiche, on retrouve les deux premiers Fallout, parfaits pour plonger à nouveau dans les origines de la saga à l’aube de l’arrivée de la série Prime Video le 17 décembre 2025. On y trouve aussi des productions récentes, à commencer par l’excellent Bo Path of the Teal Lotus que l’on vous recommande chaudement. Voici sans plus attendre la liste des jeux gratuits Prime Gaming de décembre 2025.

Disponibles dès maintenant

Forgotten Realms: The Archives - Collection One (GOG)

GYLT (Amazon Games App)

LEGO 2K Drive (Epic Games Store)

11 décembre

Forgotten Realms: The Archives - Collection Two (GOG)

Christmas Adventure: Candy Storm (Legacy Games)

Les jeux gratuits Prime Gaming du 18 décembre

Ashworld (GOG)

Bo: Path of the Teal Lotus (GOG)

Forgotten Realms: The Archives - Collection Three (GOG)

Gunslugs 2 (GOG)

23 décembre

Fallout (GOG)

Fallout 2 (GOG)

30 décembre

Deus Ex: Mankind Divided (Epic Games Store)

Dreamscaper (Epic Games Store)

Living Legends: The Crystal Tear Collector's Edition (Amazon Games Store)

Les jeux gratuits Amazon Luna de décembre 2025

En plus des jeux gratuits Prime Gaming, les membres du service peuvent également passer par la case cloud gaming. Grâce à leur abonnement, il est possible de streamer de plus gros, dont la sélection va s’étendre ce mois-ci avec les titres suivants :

Fallout 4 : Édition Jeu de l’Année

Shadow of the Tomb Raider : Édition Définitive

Tiny Tina’s Wonderlands

Guacamelee ! 2 Terminé

LEGO® Pirates des Caraïbes

Mafia : Definitive Edition

Bee Simulator

RIDE 4

HOT WHEELS UNLEASHED

Hollow Knight

Source : Amazon Prime Gaming