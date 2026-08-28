Pour sa dernière vague de jeux gratuits d'août 2026, Prime Gaming offre encore deux belles pépites très appréciées, à ne pas manquer le temps qu'elles sont disponibles.

Prime Gaming (désormais Amazon Luna) avait en effet encore un dernier jet de jeux gratuits à offrir avant la fin du mois d'août 2026, en attendant de voir ce que le service d'abonnement d'Amazon prévoit de proposer pour la rentrée. Avant de le découvrir, les abonnés peuvent donc récupérer dès aujourd'hui Clash Artifacts of Chaos et Havendock, deux nouvelles petites pépites dans leurs domaines respectifs. Voyons tout cela plus en détail.

Deux nouveaux jeux gratuits disponibles sur Prime Gaming

Dernier arrivage de jeux gratuits pour clore le programme d'août 2026 sur Prime Gaming, celui qui nous intéresse ici de la part du service d'Amazon met donc à disposition de ses abonnés les deux titres à récupérer sans bourse délier suivants :

Clash Artifacts of Chaos [Epic Games Store] : un mélange entre action-aventure et soulsike avec une direction artistique assez unique

[Epic Games Store] : un mélange entre action-aventure et soulsike avec une direction artistique assez unique Havendock [Amazon Games App] : un jeu de simulation de colonie cozy à base de construction de bases sur l'eau

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Amazon Luna (anciennement Prime Gaming). Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez cependant à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.

Clash Artifacts of Chaos offert gratuitement via un code Epic Games Store

On commence donc par l'ordre alphabétique des nouveaux jeux gratuits de Prime Gaming avec Clash Artifacts of Chaos, développé par ACE Team, édité par Nacon et sorti en 2023. Ce jeu d'action-aventure mâtiné de Souls-like nous place dans la peau de Pseudo, un spécialiste des arts martiaux qui vit en ermite dans l'étrange contrée de Zenozoïk. Lorsque son chemin croise celui de l'Enfant, une petite créature dont les pouvoirs mystérieux font lobjet de nombreuses et sinistres convoitises, notre mission est de le prendre sous sa protection, quitte à faire face à des forces qui pourraient bien nous dépasser. Début du voyage initiatique à coups de poings et pieds gratuitement via un code Epic Games Store.

Havendock s'étend gratuitement sur Amazon Games App

Changement radical de cadre et de style de jeu avec le second jeu gratuit offert par Prime Gaming, puisqu'il s'agit cette fois d'Havendock, développé par YYZ Studio, édité par Pretty Soon et sorti en 2025. On quitte en effet l'ambiance belliqueuse du précédent jeu offert pour passer à une simulation de colonie sans prise de tête, où comme son nom l'indique nous devrons développer des constructions sur pilotis sur des îles ou au beau milieu de l'eau. D'humble petit dock, nous allons rapidement transformer cela en véritable havre de paix high-tech aquatique. Premier lopin de sable et d'eau offert gratuitement via Amazon Games App.

Source : Prime Gaming/Amazon Luna