Prime Gaming propose en ce moment une sélection particulièrement intéressante de jeux gratuits. Plusieurs genres y sont représentés, ce qui permet de découvrir aussi bien de grands classiques que des expériences plus récentes et originales

Prime Gaming continue d’enrichir son catalogue avec une nouvelle sélection de jeux gratuits. Tous sont disponibles encore quelques jours, ce qui laisse juste assez de temps pour les ajouter à sa bibliothèque avant qu’ils ne disparaissent. Comme toujours, ils restent accessibles de manière permanente une fois récupérés, même si les abonnements changent plus tard. Voici un tour d’horizon des titres à ne pas manquer. Tout s'arrête le 3 décembre prochain.

Tormented Souls, un survival old-school offert par Prime Gaming

Prime Gaming propose cette semaine Tormented Souls, un survival horror qui s’inspire clairement des classiques du genre. L’aventure suit Caroline Walker, piégée dans un manoir-hôpital où chaque pièce cache un danger ou une énigme. Grâce à Prime Gaming, ce titre peut être récupéré gratuitement jusqu’au trois décembre. Il suffit d’un clic pour l’ajouter à son compte, puis de l’installer via l’application Amazon Games. Pour les amateurs d’ambiance oppressante, c’est sans doute l’un des meilleurs jeux du moment dans la sélection.

Sid Meier’s Civilization 4 Complete Edition, un monument stratégique disponible sur Prime Gaming

L'autre jeu disponible sur Prime Gaming c'est Civilization 4 qui reste un jalon dans l’histoire du 4X. Son système de religions, qui se propagent sur la carte et modifient la diplomatie, avait marqué un tournant à sa sortie. Les Grands Personnages, capables d’accélérer la technologie ou la culture, ajoutent une dimension tactique encore marquante aujourd’hui.

La Complete Edition regroupe le jeu de base et ses extensions, dont Beyond the Sword, souvent considérée comme l’une des meilleures de toute la série. Chaque civilisation a ses forces propres, et chaque partie raconte une histoire différente. Pour qui aime les empires qui grandissent lentement et les décisions au tour par tour, c’est une référence absolue.

You Will Die Here Tonight, l’horreur réinventée

Prime Gaming propose également You Will Die Here Tonight, une expérience horrifique qui mélange exploration rétro et combats en vue subjective. Le jeu met en scène six personnages, chacun avec sa propre histoire, et la mort modifie directement les événements. Le titre suit six protagonistes qui foulent les couloirs d’un manoir gothique rempli de secrets. Chaque personnage possède ses compétences. Surtout, la mort n’est pas une fin, mais un passage qui modifie la suite de l’aventure. L’écriture joue beaucoup sur la fatalité, ce qui donne un ton très particulier au récit.

Werewolf: The Apocalypse Heart of the Forest, une aventure narrative offerte

Heart of the Forest prend une direction différente sur Prime Gaming, ici, pas de combats frénétiques, mais une aventure narrative immersive. On y suit Maia, une jeune femme partie en Pologne pour comprendre ses origines. Très vite, elle se retrouve mêlée à une histoire de clans, de traditions et de menaces qui pèsent sur la dernière grande forêt sauvage d’Europe centrale.

Le jeu s’appuie sur un style visuel très marqué, inspiré du jeu de rôle papier. Les choix ont un réel impact et la dimension écologique occupe une place importante. L’atmosphère dense et le soin apporté aux dialogues en font une expérience captivante pour celles et ceux qui aiment les récits forts.

