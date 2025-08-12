Même si le programme d'août 2025 est relativement calme chez Prime Gaming, compte tenu du fait qu'il s'agit d'un mois plutôt tranquille propice aux vacances, il y a tout de même quelques gros jeux gratuits qui pourraient valoir le détour. Deux d'entre eux sont d'ailleurs d'ores et déjà disponibles, si d'aventure ils vous intéressent, avec en tout et pour tout trois titres à récupérer gratuitement sur les 12 à venir ce mois-ci.

Trois jeux gratuits du programme Prime Gaming d'août 2025 déjà dispo

Les trois derniers ajouts au catalogue de jeux gratuits de Prime Gaming présentent encore des styles très différents, mais partagent un point commun : ils ne resteront pas éternellement. L'un d'entre eux quittera en effet le service le 10 septembre 2025, tandis que les deux autres s'en iront quant à eux le 5 novembre 2025. Voyons donc tout cela de plus près par ordre de priorité.

Thief: Definitive Edition (GOG)

On commence donc par le jeu gratuit offert par Prime Gaming qui va partir le plus tôt, et pas des moindres : Thief - Definitive Edition. Au fil des précédents mois, le service d'Amazon a offert tous les précédents jeux de la franchise, et termine donc son tour d'horizon avec le dernier en date, développé et édité par Eidos Montréal et sorti en 2014. S'il n'est pas aussi légendaire que ses illustres aînés, il devrait tout de même offrir une agréable dose d'infiltration aux fans du genre en manque. Un jeu gratuit offert garanti sans vol via GOG.

Sid Meier's Civlization III: Complete (GOG)

On enchaîne avec un autre titre issu d'une licence prestigieuse, avec rien de moins que Sid Meier's Civilization III: Complete. Un jeu proprement vénérable que nous propose gratuitement Prime Gaming, et qui s'adresse aux férus de jeux de stratégie 4X bien à l'ancienne. Si d'aventure Civilization VII vous aurait laissé un peu sur votre faim, vous pouvez également voir ce que vaut son illustre aîné. Une ancienne Civilization à bâtir gratuitement, une fois encore via GOG.

The Academy: The First Riddle (Amazon Games)

On conclut enfin le tour d'horizon des derniers jeux gratuits proposés par Prime Gaming avec The Academy: The First Riddle, développé par Pine Studio, édité par Snapbreak Games AB et sorti en 2020. Comme son nom le suggère, il s'agit cette fois d'un jeu d'aventure/puzzle, qui place son intrigue dans l'académie d'Arbor. Nous y incarnons Sam, un première année qui va finir par découvrir les nombreux secrets et énigmes que cache son école. Une rentrée pleine de mystère à découvrir donc gratuitement via un code Amazon Games.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.