Réglé comme une horloge, Amazon a récemment annoncé les 11 jeux gratuits Prime Gaming d’avril 2026. Une fournée avant tout marquée par deux licences légendaires de la stratégie et de la simu : Total War et XCOM. Pour le reste, comme à son habitude, le géant du e-commerce alterne entre productions confidentielles, jeux rétro, et parfois de gros titres. L’entreprise de Jeff Bezos laisse constamment le temps aux abonnés Prime de récupérer ces cadeaux, disponibles avec tout abonnement. Ils ne sont cependant pas éternels, et il conviendra de les récupérer impérativement dans le temps imparti afin de pouvoir ensuite les conserver. Comme chaque dimanche, on vous fait votre piqûre de rappel, avec deux jeux gratuits Prime Gaming qui redeviendront prochainement payants.

Sid Meier's Civilization 6, le meilleur jeu de sa catégorie, gratuit

Civilization 7 a déçu la communauté, vive Civ 6. Justement, il peut être récupéré gratuitement via votre abonnement, à condition que vous le réclamiez avant le 7 avril 2026. Cet épisode, parmi les plus acclamés par les joueurs, reprend toutes les ficelles de la licence dans une forme plus aboutie, et toujours autant addictive. Aujourd’hui encore, Civilization 6 reste l’un des meilleurs 4X, accueillant pour les novices comme challengeant pour les vieux roublards. Le genre de piège à temps qui vous fait enchaîner les tours sans voir passer les heures. Un jeu gratuit avec Prime Gaming pendant encore quelques heures.

Veil of Darkness gratuit avec Prime Gaming

En plus de ténors dans leur catégorie, Amazon mise parfois sur des classiques, qui se sont parfois laissés oublier par le grand public avec l’âge. C’est le cas de Veil of Darkness, sorti au début des années 90 et qui a été de ces curiosités qui ont marqué les débuts du jeu de rôle sur PC, sans atteindre le statut d’incontournable. Un RPG isométrique d'apparence rudimentaire, qui est resté dans certaines mémoires grâce à son ambiance gothique très marquée. Dans ce jeu gratuit Prime Gaming, vous incarnez un pilote, contraint de survivre dans un village d’Europe de l’Est sous le joug des vampires. A vous de briser la malédiction. A récupérer avant le 11 avril 2026.

Source : Amazon Prime Gaming