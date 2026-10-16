Comme chaque semaine, Amazon étend son offre de jeux gratuits Prime Gaming. En plus de son service de cloud gaming, qui permet notamment de jouer au fraîchement lancé Star Wars: Galactic Racer, le géant du e-commerce propose ainsi aux abonnés de mettre la main sur des jeux à garder dans le cadre de son offre. Ceux-ci sont déployés tout au long du mois et ce sont donc deux nouveaux jeux gratuits Prime Gaming qui peuvent être récupérés dès à présent.

Caravan SandWitch gratuit avec Prime Gaming

Cocorico ! On commence avec une petite production française qui a rencontré un beau succès d’estime au sein de la scène cosy. Le studio Plane Toast vous invite ainsi à prendre la route sur Cigalo, une planète futuriste aux faux airs de Provence et ravagée par l’exploitation humaine. Vous y incarnez Sauge, revenue sur ses terres natales après avoir reçu un signal de détresse de sa sœur, disparue depuis 6 ans. Un jeu gratuit Prime Gaming sous fond d’enquête, qui servira surtout de prétexte pour vous embarquer dans une balade contemplative, où vous explorerez, à pied ou au volant de votre van, ce monde de science-fiction. Il sera ainsi possible de bricoler et personnaliser son véhicule et de se laisser porter par l’atmosphère réconfortante de ce jeu gratuit Prime Gaming.

Vampire: The Masquerade - Swansong, pour le fans de JDR

Toujours en France et dans un tout autre registre Big Bad Wolf, sortait les crocs en 2022 avec son jeu narratif empruntant énormément aux RPG, Vampire The Masquerade Swansong. Ce jeu gratuit Prime Gaming à choix vous plonge ainsi dans les coulisses lugubres de la Camarilla de Boston, la société vampirique où les intrigues politiques sont aussi dangereuses que la soif de sang. Un jour, alors qu’un attentat politique va bouleverser l’ordre établi, trois vampires vont se retrouver au coeur d’une enquête qui menace leur communauté entière. Vous suivez alors les destins croisés de ces trois centenaires et les ramifications entre chaque histoire. Un titre qui s’adresse avant tout aux férus du jeu de rôle papier, dont il retranscrit très bien l’ambiance.

Source : Amazon Prime Gaming