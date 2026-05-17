En mai 2026, les abonnés au service d’Amazon pourront une nouvelle fois récupérer une dizaine de jeux gratuits Prime Gaming, dont le remake de Mafia 2. Pour le reste, le géant américain alterne encore entre des productions confidentielles, des titres plus importants et des jeux rétro. Si ces cadeaux sont déployés chaque semaine, l’entreprise laisse constamment le temps aux abonnés de récupérer ces jeux gratuits Prime Gaming. Mais rien n’est éternel, il faudra impérativement les récupérer dans les temps pour pouvoir ensuite les garder à vie. Comme tous les dimanche, c’est donc l’heure de votre piqûre de rappel avec, cette fois, quatre jeux gratuits Prime Gaming qui redeviendront payants à partir du 20 mai 2026.

Captain Blood gratuit avec Prime Gaming

On commence avec ce qui ressemble fortement à une relique d’un autre temps, échappée de l’ère de la PS2 et de la Xbox. Après un développement chaotique de 10 ans, Captain Blood a finalement fait son chemin jusqu’aux consoles et PC actuels, jusqu’à devenir l’un des jeux gratuits Prime Gaming. On y incarne un capitaine pirate lancé dans une quête de gloire. Entre combats à l’épée, abordages, fusillades et un gameplay volontairement old school, à mi-chemin entre le beat’em up et le hack’n’slash, ce jeu gratuit Prime Gaming est finalement une sorte de petite capsule temporelle.

Meganoid, un roguelike difficile

Changement d’époque et d’ambiance avec un jeu indépendant pour les joueurs un peu maso. Dans ce jeu gratuit Prime Gaming, chaque run nous jette dans les dédales d’un vaisseau peuplé de drones, de pièges et de quelques améliorations à grappiller pour pour que l’on accepte de mourir souvent. A la croisée du plateformer, du metroidvania et du roguelike, Meganoid est un titre volontairement difficile et complexe.

Monster Harvest gratuit avec Prime Gaming

Une pincée de Stardew Valley, un soupçon de Pokemon et un concentré de RPG, Monster Harvest est un croisement étrange qui, selon les retours des joueurs, s’est laissé dépasser par ses propres ambitions. Direction Planimal Point, une bourgade champêtre en apparence tranquille mais où les légumes se transforment en créatures prêtes à vous suivre dans des combats en tour par tour contre n’importe quelle menace. Un jeu gratuit Prime Gaming qui a de bonnes idées, mais pas assez poussées aux yeux de son public.

Detective Agency Gray Tie, un jeu d'enquête gratuit

Comme toujours avec Prime Gaming, il faut un point’n click type jeu d'objets cachés dans la sélection. Dans Detective Agency Gray Tie, vous enfilez le manteau d’une détective privée se lançant sur les traces d’une statuette antique dérobée. L’édition collector offerte par Amazon ajoute quelques petits extras, dont des niveaux supplémentaires, des mini-jeux inédits, des fonds d’écran et l’OST en version digitale.