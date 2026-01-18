Si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, vous pouvez encore récupérer ces trois jeux gratuits sur Prime Gaming, dont des cultes, avant qu'ils ne disparaissent.

Tandis que Prime Gaming continue de dérouler son programme de jeux gratuits de janvier 2026, le service d'abonnement d'Amazon propose en effet encore gratuitement trois titres, dont des classiques, qui vont justement bientôt quitter le catalogue pour laisser la place aux suivants. Une petite piqûre de rappel s'impose donc si vous souhaitez les ajouter à votre ludothèque avant qu'il ne soit trop tard.

Trois jeux gratuits encore dispo sur Prime Gaming pour une durée très limitée

Les trois jeux gratuits proposés par Prime Gaming qui nous intéressent partagent un point commun : une date butoir fixée au 21 janvier 2026 avant qu'ils ne disparaissent du service. Voici donc une présentation rapide de chacun d'entre eux.

Christmas Adventure: Candy Storm (Legacy Games)

Vous avez probablement remarqué un thème récurrent dans la distribution de jeux gratuits Prime Gaming : une certaine appétence pour les jeux d'objets cachés et d'enquêtes. En voici un qui va bientôt quitter le service : Christmas Adventure Candy Storm, développé par Wonderland Games, édité par Legacy Games et sorti en 2016. Ce titre coloré vous permet de retourner un instant dans l'ambiance festive de Noël, mais se concentre avant tout sur des énigmes qui vous aideront à le sauver en rétablissant l'équilibre de la magie perturbé par une tempête de bonbons. Vous incarnez un elfe qui doit résoudre une série de puzzles pour récupérer les bonbons volés par une mystérieuse force maléfique. Notez qu'il s'agit d'un code Legacy Games, et qu'il faudra le rentrer sur cette plateforme pour activer et conserver votre cadeau.

Forgotten Realms: The Archives Collection Three (GOG)

Place ensuite à non pas un, mais deux jeux gratuits offerts par Prime Gaming et qui vont bientôt s'en aller avec Forgotten Realms: The Archives Collection Three, développée par DreamForge Intertainment, éditée par SNEG et sortie en 1993. Cette collection s’adresse avant tout aux amateurs de RPG très old-school et vient compléter la trilogie dédiée à l’univers AD&D mise en avant au fil des semaines précédentes sur le service. Elle regroupe quant à elle deux titres cultes : Dungeon Hack propose de son côté des donjons générés aléatoirement, offrant une forte rejouabilité ; tandis que Menzoberranzan entraîne les joueurs dans l’Outreterre pour une aventure plus scénarisée, étroitement liée à l’univers de Drizzt Do’Urden. Un vrai retour aux sources pour les fans de Donjons & Dragons à récupérer gratuitement via un jet d'initiative au degré de difficulté très peu élevé via un code GOG.

Comment récupérer les jeux Prime Gaming ?

Rien de plus simple. Il vous suffit d’avoir un abonnement actif à Amazon Prime, puis de vous rendre sur la page Prime Gaming. Là, vous trouverez alors tous les jeux disponibles, avec les instructions pour les activer sur les différentes plateformes (GOG, Epic Games Store, Amazon Games App, etc.). Pensez à faire vite, ces offres sont pour rappel disponibles pour une durée limitée.